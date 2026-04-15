El Maza Clan es un popular canal de redes sociales liderado por Alan Alapizco, quien es conocido por su participación en el reality show de HotSpanish, La Mansión VIP.

En sus videos diarios, El Maza Clan cuenta con más de 870K suscriptores en YouTube y 1M en TikTok, el contenido destaca por sus bromas, colaboraciones con artistas y un enfoque en la vida cotidiana sinaloense.

Mejores videos y bromas de El Maza Clan

Uno de los videos más virales del canal es uno en el que le hacen una broma a Jorge ‘El Travieso’ Arce, boxeador profesional mexicano. En el mismo, lo critican y dicen que tiene “panza de perrito tortillero”, algo que el ex deportista consideró como una ofensa.

“Buenas tardes mi raza, para aclarar los videos que están circulando en las redes sociales con las Mazaclanes. La neta los vatos se quisieron pasar de lanza conmigo burlándose y ofendiéndome, y eso nunca lo voy a permitir”, contó Arcel

“Si a ellos les funciona y es su cotorreo, es muy su pedo, yo no vuelvo a prestarme a eso. A estas alturas de mi vida no estoy para que quieran venir a ofenderme y a quererse reír de mí. En caliente les paré su desmadre; @laloescalante0 y @el.currito22 tuvieron la culpa”, sentenció.

Otra serie de bromas populares son las que han hecho a un tatuador, quien ha atravesado diversas situaciones extrañas. En un video muy visto, pudimos ver como fue llevado a un cementerio en la noche por los creadores de contenido.

De este modo, él tubo que pasar toda la noche en un cementerio después de que lo ataron a un árbol y lo comenzaron a asustar al decirle que en el lugar espantaban y hacer un pentagrama cerca de él.

Esta fue una de las bromas más polémicas, que un año atrás fue publicado y obtuvo 1.1 millones de vistas en su plataforma de YouTube.

Sin embargo, El Maza Clan también ha sido víctima de bromas. Un ejemplo fue cuando le filtraron el número celular y de ese modo, recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores.