La Mansión VIP: ¿Dónde ver los mejores videos en TikTok, Instagram y Facebook?

El éxito de La Mansión VIP no solo se nota por las miles de personas conectadas en YouTube, su verdadero impacto está en lo que se dice en internet. Para quienes no pueden ver el programa todo el día, el equipo de HotSpanish ha creado una estrategia en varias redes sociales para disfrutar de lo mejor del reality en videos rápidos.

Aquí te decimos dónde encontrar el mejor contenido según tu aplicación favorita.

Opciones para ver La Mansión VIP

Aunque el programa completo y sin censura se ve en el canal de YouTube, HotSpanish Vlogs, cada red social te ofrece algo diferente.

En Facebook, con más de 950 mil seguidores, esta página es ideal para entender bien las peleas. Aquí se publican videos más largos que explican cómo empezaron los problemas y las estrategias de los equipos.

Sigue todo el contenido en sus redes oficiales ı Foto: Redes sociales

En TikTok te podrás encontrar con el contenido más exclusivo y viral, es la red más activa, con más de 370 mil seguidores. Encontrarás videos detrás de cámaras, retos rápidos y los momentos más divertidos o tensos editados para verse en segundos.

Sigue su Instagram y únete a los más de 350 mil seguidores, en este perfil muestra la parte visual del proyecto. Aquí puedes ver fotos de alta calidad y las fichas oficiales de los 16 concursantes para conocer mejor a quién apoyas.

Si buscas algo específico, como los momentos de Sol León o lo que pasa en el cuarto VIP, la mejor forma es usar las etiquetas o hashtags oficiales en cualquier red social como X o Threads. Puedes seguir estas guías.

#LaMansiónVIP: Para ver todo lo relacionado con el programa.

#HotSpanish: Para noticias directas del creador.

Participantes: Por ejemplo, #SolLeon, para encontrar sus videos más virales.

Gracias a esto, el reality está en todas partes. No importa si tienes cinco minutos o cinco horas, siempre habrá un video listo para ponerte al día con todo lo que pasa en la mansión más famosa de internet.