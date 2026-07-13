Tom Cruise aparece irreconocible en primer tráiler de ‘Digger’ de Iñárritu | VIDEO

Se ha revelado el primer tráiler de Digger, la nueva película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu que se posiciona como una de las más esperadas entre los fans del séptimo arte.

“El hombre más poderoso del mundo emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha desatado destruya todo”, describe la sinopsis oficial de la cinta.

La película llegará a los cines norteamericanos el próximo 2 de octubre. “Quiero que la gente se sumerja en la película, así que haré lo que haga falta para contar esa historia. Y eso requiere la colaboración de todos. Hacer cine es algo hermoso porque implica que todos trabajamos juntos. De verdad, es algo muy especial”, comentó el actor de 64 años durante un encuentro con medios internacionales en Burbank.

Tom Cruise aparece irreconocible en primer tráiler de Digger

El detalle que más llamó la atención del público con el avance no fue la peculiar historia o los evidentes toques de humor ácido de la obra, sino la singular apariencia de Tom Cruise, quien luce totalmente irreconocible gracias a una caracterización impecable.

First look at Tom Cruise as Digger Rockwell in ‘DIGGER’.



The film follows the most powerful CEO in the world who must save the world from a disaster that he created. pic.twitter.com/ZK2QPkNChJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 13, 2026

Con el cabello blanco, partes sin pelo, arrugas visibles y un aspecto decadente, hay que mirar al actor con mucha atención para conseguir identificarlo como el protagonista de Misión Imposible.

Algunos de los comentarios del público por la caracterización del actor son:

“Va por ese Oscar”.

"El primero en mi linaje en presenciar a un viejo Tom Cruise“.

“Si me hubieras dicho que este era tom cruise te habría llamado mentiroso“.

“Hermano pasó de hacer sus propios stunts a convertirse en el stunt mismo. Se ve como una mezcla de Les Grossman y un científico loco”.

“La verdad es que intento mirar la foto y el nombre “Tom Cruise” de un lado a otro porque mis ojos no podían creerlo, ¿qué demonios?"

Cruise interpreta al personaje principal, acompañado por el ganador del Oscar Riz Ahmed, John Goodman, la nominada al Oscar Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y el nominado al Oscar Jesse Plemons. También participan Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman y Sophie Wilde.

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