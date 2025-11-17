Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibe su primer Oscar; este fue su discurso

A 45 años del inicio de su carrera, Tom Cruise recibió su primer premio Oscar este domingo 16 de noviembre. El actor recibió un homenaje en la ceremonia de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

De este modo, el artista obtuvo un Oscar honorífico. “¿Cómo se resumen los 45 años de carrera de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? Misión imposible”, dijo el director mexicano Alejandro Iñárritu al momento de la entrega del premio.

Tras 45 años de carrera, Tom Cruise recibe su primer Oscar ı Foto: AP

Tom Cruise recibe su primer Oscar

“No es lo lejos que corre ni lo alto que salta”, añadió, “es con qué precisión decide moverse, esas diminutas calibraciones”, detalló sobre el actor de 63 años y el trabajo que ha hecho el mismo dentro del cine a través del tiempo.

El premio lo obtiene tras una trayectoria marcada por grandes éxitos en la pantalla grande como Top Gun, la saga Misión Imposible, Jerry Maguire y Eyes Wide Shut, entre otros.

“Siempre haré todo lo que pueda para apoyar esta forma de arte y para impulsar nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos más huesos rotos”, afirmó entre risas. “Hacer películas no es lo que hago. Es quien soy”, agregó Cruise.

El actor también comentó el impacto que tuvo en él haber ido al cine desde niño. “De repente, el mundo era mucho más grande que el que yo conocía”, aseguró. En el evento, estuvieron presentes personalidades como Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio y Ariana Grande, entre otras grandes celebridades de Hollywood.

Durante cuatro ocasiones anteriores, Tom Cruise estuvo cerca de obtener un premio Oscar como intérprete en cintas como Nacido el cuatro de julio en 1990, en 1997 por Jerry Maguire, Magnolia y como productor a Mejor Película con Top Gun: Maverick hace apenas un par de ediciones.