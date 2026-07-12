Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026

Cynthia Klitbo es la sexta habitante del reality La Casa de los Famosos México 2026. Con la presencia de la actriz, conocida por su talento para interpretar villanas y por no tener filtros cuando habla, esta cuarta temporada del programa tiene drama asegurado.

Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026

Desde el viernes 10 de julio, el video con las pistas sobre la sexta participante de La Casa de los Famosos México 2026 fue publicado en redes sociales.

La gran VILLANA #CynthiaKlitbo se une a La Casa de los Famosos México 🏠#LaCasaDeLosFamososMx, gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX pic.twitter.com/Ely0x7G1ih — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 13, 2026

Miles de personas reconocieron de inmediato las referencias y señalaron que se trataba de Cynthia Klitbo, sin embargo, fue hasta el domingo en la noche que la producción hizo oficial el anuncio.

Entre las pistas más comentadas se encuentra una rasuradora, que evoca a la mítica escena de la actriz rapándose el cabello en la telenovela El Privilegio de Amar. Además, aparece un maniquí, que recuerda a su papel de Juana Godoy en Teresa, cuando hacía ropa para su ahijada.

El fondo, una hacienda, hace referencia a La Dueña de 1995, una de sus producciones más recordadas. Finalmente, se ven algunas máscaras, pues participó en ¿Quién es la máscara? en 2025.

Pelucas, espadas y se ve que tiene un gran corazón 🫀 Aquí están las pistas del SEXTO habitante de #LaCasaDeLosFamososMx 🧐🚨



Descubre de quién se trata este domingo 12 de julio, 9:00 pm por @vix , @canalestrellasof , #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/ZzNllEG1A3 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 11, 2026

Conoce la lista de habitantes confirmados hasta ahora

La Casa de los Famosos México 2026 ha revelado, hasta ahora, a los siguientes participantes:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza, actor y modelo originario de Tamaulipas.

El público está cada vez más cerca de conocer a todos los habitantes, de los cuales sólo uno podrá obtener el jugoso premio de cuatro millones de pesos mexicanos.

Esta cuarta temporada se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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