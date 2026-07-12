La actriz mexicana Cynthia Klitbo suele compartir en redes sociales su día a día, incluyendo algunos aspectos de su vida privada y sentimental. Una de las facetas que más interés genera entre sus 899 mil seguidores es su relación con su única hija.

La joven podría seguir con el legado artístico de la intérprete de teatro y televisión, pues estudia actuación en Estados Unidos. Conoce en La Razón quién es Elisa, primogénita de Klitbo y quién es su papá.

¿Quién es la hija de Cynthia Klitbo y quién es su papá?

La hija de Cynthia Klitbo se llama Elisa Fernanda Lira Klitbo, tiene 20 años y nació el 1 de agosto de 2006. Es fruto de la relación de la actriz de Teresa y El Privilegio de Amar con Rubén Lira, coordinador artístico con quien estuvo casada desde 2005 a 2007.

Elisa reside actualmente en Estados Unidos, donde estudia actuación en Georgia, siguiendo los pasos de su madre en el mundo artístico. Además, Cynthia Klitbo ha declarado en varias ocasiones lo orgullosa que se siente de ella, pues ha sabido gestionar sus estudios y becas por sí misma.

Durante su adolescencia, Elisa atravesó momentos de tensión con Cynthia Klitbo, especialmente por diferencias relacionadas con su identidad de género, pues se identifica como una persona pansexual y prefiere usar el pronombre “elle”, situación en la que la actriz no la apoyó.

Además, las comparaciones en redes sociales entre Elisa y Cynthia causaron molestias en la muchacha. “Por favor, dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista”, dijo en una historia de Instagram Elisa.

Sin embargo, hoy la joven mantiene una relación cercana y de apoyo mutuo con su madre.

Elisa tiene más de 17 mil 800 seguidores en Instagram, donde se encuentra con el username @elisaklitbo_. Pese a ser hija de Rubén Lira, la joven no suele usar su primer apellido.

Mientras tanto, en TikTok, la hija de Cynthia Klitbo acumula más de 92 mil 500 seguidores.

La hija de Cynthia Klitbo, Elisa ı Foto: IG elisaklitbo_

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