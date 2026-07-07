Karina Torres es la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026

Tras revelarse a Ernesto Laguardia como el primer confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, en redes sociales comenzaron al circular los rumores de quién sería la siguiente persona revelada, pues al mismo tiempo se mostraron las pistas sobre la segunda habitante.

Solo una persona vino a la mente del público cuando el video mostraba una estética, un vestido rojo con nudo al frente, tacones, contenedores de agua y una bandera de la comunidad transgénero. La influencer mexicana Karina Torres.

Su participación fue confirmada este martes 7 de julio del 2026 a las 8:30 horas a través de una transmisión en vivo, similar a lo que ocurrió con Laguardia. Karina Torres es la participante que todos estaban esperando, al ser una de las personalidades favoritas del Internet mexicano.

Desde la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el público ya la pedía, aunque ella misma había comentado que no aceptaba el proyecto por cuestiones de salud mental, algo en lo que parece, ya ha trabajado.

Y es que el programa no es nada fácil para los participantes, quienes quedan aislados entre ellos por meses y pierden la conexión con el público y en algunos casos, incluso con la realidad, lo que lleva a comportamientos fuera de lo común.

Aunque Karina aseguró apenas este lunes que no estaría en el proyecto porque estaba ocupada con otras “campañas”, las sospechas del público aumentaron cuando ella misma mencionó que este martes haría algo en la tarde, justo cuando se realizaría la revelación.

Edna Karina Torres Hernández es una creadora de contenido transgénero que se popularizó por sus transmisiones en vivo en redes sociales y por ser parte de ‘Las Perdidas’, el grupo de creadoras de contenido que también incluyen a Wendy Guevara y Paola Suárez.

Nació en el barrio San Juan de El Coecillo, en León, Guanajuato. A los 15 años enfrentó problemas de adicción que se extendieron por más de una década, un tiempo en el que se distanció de su familia. Su historia es inspiración para sus fans, pues logró superar las adversidades y triunfar.

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