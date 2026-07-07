Elton John en México: Fechas, preventa y boletos para sus conciertos de despedida en el Estadio Banorte

Elton John, uno de los cantautores británicos más importantes a nivel internacional, anunció que se presentará por dos noches en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México para despedirse del público mexicano.

El cantante ha mantenido sus apariciones públicas limitadas desde su último concierto oficial el 8 de julio de 2023 en el Tele2 Arena de Estocolmo, Suecia, pero parece ser que no se puede retirar si un último adiós a México.

Elton John se despide de México con conciertos

A través de sus redes sociales, Sir Elton John dejó un mensaje en el que anunció “Farewell to México”, las últimas presentaciones del músico en el país y probablemente, de las últimas que tendrá en su carrera.

“Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre“, comenzó el intérprete de ‘Rocketman’. ”La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”, aseguró.

Recordó que la crisis de salud mundial por el Covid-19 fue lo que evitó que se presentara en el territorio mexicano cuando le habría gustado, hace unos años. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”, dijo. “Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años”.

Preventa de los conciertos de Elton John en México

Habrán varias preventas para el concierto del artista EGOT. La primera se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio para tarjetas de crédito y debito de Banorte, con 5 y 10 meses sin intereses.

Además, habrá una venta fan para quienes sean parte del Rocket Club. Te puedes registrar en el enlace de la biografía de Elton John en Instagram y ofrece beneficios como acceso anticipado a eventos, descuentos especiales, videos exclusivos y más.

La preventa para fans comenzará el miércoles 15 de julio a las 12:00 horas de la Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles para el público en general a partir del jueves 16 de julio a las 12:00 horas de la Ciudad de México.

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