Mi amor fue el precio, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Mi amor fue el precio es un drama chino en el que una joven vive el rechazo y fuertes traumas por culpa de su familia, quienes la renombraron después de un problema.

¿De qué trata Mi amor fue el precio?

Mi amor fue el precio sigue la historia de Valeria Ayala, renombrada como Celia Ayala tras un conflicto familiar, enfrenta rechazo y traumas profundos. Internada en un hospital psiquiátrico, regresa mágicamente al pasado y vuelve a su familia.

Mi amor fue el precio ı Foto: Especial

Ella decide reencarnar a cambio del amor por su hermano traicionero. En su búsqueda de felicidad y amor, construye confianza con Bruno Morales, descubriendo un nuevo giro del destino.

¿Dónde ver el drama chino?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Shortmax. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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