El domador domado, que en inglés es conocida como Tamed her tamer, es un drama chino en el que una joven decide liberarse de la crueldad de un hombre, quien hasta entonces se da cuenta de cuánto la necesita.

¿De qué trata El domador domado?

La serie en formato vertical El domador domado o Tamed her tamer es un drama chino en el que seguimos la historia de Ana Jiménez, una diseñadora de modas que se ve envuelta en una historia pasional con un hombre en un encuentro inesperado.

El domador domado, ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

Él la salvó a ella de una situación peligrosa, pero después de un tiempo se encontró con que había dejado de ser un hombre bueno con ella y en cambio, la humillaba de diferentes maneras, hasta que ella decidió dejarlo atrás finalmente.

Es hasta entonces que él se da cuenta de todo lo que perdió por su crueldad y hará lo posible para tratar de recuperarla.

¿Dónde ver El domador domado?

La serie es un poco difícil de encontrar. Sin embargo, se encuentra disponible en el sitio dramafren.org, así como en la plataforma de Dailymotion. En ambos casos, el acceso es gratuito.

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