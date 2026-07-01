De cuidar cerdos a conquistar a la jefa es una serie en formato vertical sobre un hombre humilde conquista a su jefa. Descubre de qué trata el drama que ya acumula millones de reproducciones en redes sociales y plataformas de entretenimiento, y dónde puedes verlo.
¿De qué trata De cuidar cerdos a conquistar a la jefa?
Silvano fue víctima de una traición devastadora pues su propio hermano le arrebató la oportunidad de trabajar en la prestigiosa empresa familiar y, además, sus padres lo expulsaron de casa.
Poco después, obligado a sobrevivir, encontró empleo en una antigua granja porcina, un lugar que parecía condenado al olvido. Allí, entre el olor de los establos y la rutina del campo, comenzó a descubrir secretos ocultos que cambiarían su destino.
Adicto solo a ella o Ella o nadie: un matrimonio en peligro, ¿dónde ver el drama chino?
En medio de esa nueva vida, surgió una inesperada conexión con su jefa, Sara Blanco, una mujer fuerte y misteriosa. Lo que empezó como una relación laboral se transformó en una historia marcada por pasión y redención.
De cuidar cerdos a conquistar a la jefa, ¿dónde ver este drama chino?
De cuidar cerdos a conquistar a la jefa es un drama chino que puede verse en DailyMotion, en MoboReels y en iDrama, disponible a través de su aplicación para dispositivos móviles y a través de su sitio web.
El drama se creó originalmente en idioma chino, sin embargo, en YouTube se publicó una versión con doblada al español, por lo que no tendrás ninguna dificultad para disfrutar de De cuidar cerdos a conquistar a la jefa.
Además, en TikTok también se encuentra disponible la historia completa, dividido en 53 partes y un episodio final. Busca en el perfil tu_drama_2000.
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