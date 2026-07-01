Carl Rinsch, el director que estafó a Netflix, es condenado a prisión

El director Carl Rinsch se encontraba dentro de un escándalo con Netflix desde diciembre del 2025, cuando fue señalado por autoridades fiscales federales de Estados Unidos por haber estafado con millones de dólares a la empresa.

De acuerdo con la información que se conoce, el director estafó a la plataforma de streaming con más de 11 millones de dólares que estaban destinados para la producción de la serie White Horse.

Fue la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la que señaló que Carl Rinsch desvió los 11 millones de dólares a sus cuentas personales, con la finalidad de utilizar el dinero para fines personales y no para la producción de la serie que fue cancelada.

Carl Rinsch y Keanu Reeves ı Foto: Universal Pictures

Dictan sentencia a Carl Rinsch

El director estadounidense de 50 años de edad que dirigió la película 47 Ronin en 2013 recibó una sentencia de 30 meses en prisión, lo que represena la mitad de la condena que había sido solicitada por los fiscales federales.

El juez federal del distrito, Jed Rakoff, consideró que dos años y 6 meses de sentencia eran las adecuadas para Carl Rinsch, pues este presentó pruebas en las que se demostraba que tiene un transtorno de salud mental.

Durante el juicio en el que dictaron sentencia, Carl Rinsch señaló que cometió un error, y que el proceso legal lo obligó a enfrentar aspectos de su vida personal y su salud que “nunca antes había comprendido del todo”.

Además de los 30 meses en prisión, el director Carl Rinsch deberá dar un pago en concepto de restitución de aproximadamente 11 millones de dólares, seguir un tratamiento de salud mental, y abstenerse de consumir sustancias como narcóticos o drogas.

Asimismo, se agregaron tres años en libertad provisional supervisada y una multa de 700 dólares para el director; sin embargo, la defensa de Rinsch apelará la sentencia que se le impuso.

Previo a que se dictara sentencia, el actor Keanu Reeves envió una carta al juez Jed Rakoff para que este tuviera clemencia del director, pues aseguró que pese a ser un artista excepcional, puede “autosabotearse al exagerar la magnitud, el alcance y el contexto de lo que se había negociado, lo que lo colocó a él y a sus contrapartes en conflicto”.

Carl Rinsch ı Foto: Redes Sociales

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