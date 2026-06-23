¿Dónde esta grabada Oasis, la serie de Netflix?

La serie española Oasis ha conseguido conquistar al público internacional de la plataforma de Netflix, demostrando una vez más la habilidad de la productora y el equipo hispano para crear proyectos de misterio llamativos para audiencias jóvenes.

¿De qué trata Oasis?

La sinopsis oficial describe "Oasis es el resort vacacional más lujoso de España, un paraíso reservado para las familias más ricas que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sistema de seguridad inexpugnable".

“Es el sitio ideal para pasar un verano inolvidable. Pero todo se tuerce cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, todo el mundo es sospechoso…, y nadie puede irse hasta que se encuentre al culpable".

De este modo, lo que había comenzado como unas vacaciones ideales para un grupo de jóvenes pronto se transforma en una pesadilla llena de sangre, traición y misterios que son revelados.

¿Dónde se grabó Oasis, la serie de Netflix?

El hotel Oasis Infinity que a parece a través de los ocho episodios que componen a la serie es en realidad el Gran Meliá Palacio de Isora, en Alcalá, una entidad que forma parte del municipio de Guía de Isora.

De este modo, gran parte de la acción se sitúa en dicho espacio, mientras que la playa que podemos ver se encuentra a solo diez minutos del hotel y es la Playa La Jaquita.

Eu não sei vocês, mas eu não ia querer passar férias nesse resort não… 👀



Oasis, nova série espanhola de suspense, já está disponível. 🏖️🩸 pic.twitter.com/UWGDfJiRuc — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) June 19, 2026

Otro de los escenarios en la serie es el Puerto de Garachico, localizado en unas de las poblaciones más visitadas y admiradas al norte de Tenerife. El enclave cuenta con 160 atraques para embarcaciones deportivas.

Elementos como os Acantilados de Los Gigantes en Santiago del Teide, asó como a Leprosería de Abona y el Faro de Punta de Abona, tuvieron un papel destacado entre las localidades de la serie.

El elenco está conformado del siguiente modo:

Ana Garcés es Helena

Tomy Aguilera es Dani

Victoria Kantch es Celia

Berta Castañé es Maca

Manuel Duarte es Pablo

Ada Molina es Sofía

Álex Mola es Jaén

Candela Méndez es Alicia

Laura Simón es Laura

Jan Buxaderas es Oliver

Amanda Palomino es Leo

Blas Polidori es Jon

Paco Tous es Subinspector Ginés

Verónica Sánchez es Inspectora Ortega

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