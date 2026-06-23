¿Cuándo se estrena Supergirl en México en cines?

Supergirl es una de las películas más esperadas del año, en la que conoceremos una nueva historia para el universo cinematográfico renovado de DC Comics comandado por James Gunn, que busca ofrecer versiones genuinas y más apegadas al material original.

Después del éxito del Superman interpretado por David Corenswet, la nueva película donde Milly Alcock da vida a la prima de Kal El promete repetir el éxito de su predecesora en el DCU.

¿De qué trata Supergirl?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la película, “cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia".

En esta ocasión, el personaje está bastante apegado a los cómics, pues es una chica alcohólica, fiestera y alocada que parece haber perdido su propósito desde que llegó años tarde a la tierra y no logró proteger a su primo menor, quien ya era Superman cuando ella aterrizó.

La historia está inspirada en el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow y presenta a Kara en una misión espacial marcada por la venganza, la justicia y una identidad menos luminosa que la de su famoso primo.

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¿Cuándo se estrena Supergirl en México?

Supergirl se estrena en cines en México este 25 de junio, un día antes que en Estados Unidos, No es poco común que por husos horarios, el proyecto se adelante un día en territorio mexicano.

Cabe mencionar que los boletos para ver la película ya se encuentran a la venta en las plataformas digitales de Cinemex y Cinépolis a modo de preventa para quienes quieren ser los primeros en conocer la historia de la heroína en la gran pantalla.

Ya hemos tenido un adelanto de la personalidad de Kara en el final de la película del héroe kryptoniano. Alcock comparte elenco con Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa.

Este año, además de Supergirl, también se va a estrenar Clayface, una cinta de terror del DCU inspirada en el personaje con habilidades para cambiar de forma. James Gunn confirmó que ya trabaja en las películas de Batman y Wonder Woman.

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