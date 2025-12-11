Supergirl: La Mujer del Mañana, el cómic en que se basa la película

Supergirl: La Mujer del Mañana no sólo es otro de los siempre sugestivos acercamientos al universo de DC comics por parte del guionista Tom King —Héroes en Crisis (2018), Mister Miracle (2017)—, sino la que quizás sea la más compleja y mejor lograda de las resignificaciones que hace de un personaje.

Aquí, un perro agonizante y un filoso receptáculo del deseo de venganza son los impulsores de la búsqueda que saca a Supergirl del molde del superhéroe tradicional, y le sumergen de lleno en el campo de la fantasía.

Es a través de la épica de las acciones y la narración de una joven cómplice improbable, cuyo lirismo conjuga la aventura con la tragedia ofreciendo agudas disertaciones sobre la existencia; que se muestra como la usual insolencia, desfachatez e ímpetu de resistencia y silencioso sacrificio que caracteriza a la célebre prima de Superman, surge en la profunda melancolía de quien, sin tener un objetivo definido, carga en soledad el haber visto morir tres veces su mundo. Primero con la destrucción de Kriptón, después al fallecer su madre debido a la radiación, y al final cuando su padre y el resto de su gente fueron consumidos en el asteroide que les servía de último refugio.

El relato viene en comunión con secuencias obra de Bilquis Evely —Wonder Woman (2024)— y Matheus López —The Seasons (2025)—, donde los trazos se entrelazan como hilos al viento para estallar una y otra vez en cautivadoras viñetas a páginas completas, las cuales derrochan colorido y evocan las odiseas espaciales clásicas tan maravillosas como inquietantes, agridulces visiones de parajes enrarecidos pertenecientes a planetas insólitos.

Se trata de una trágica introspección en el marco de batallas espectaculares tan conmovedoras como sorprendentes. La Mujer del Mañana es sin duda el mejor cómic de Supergirl a la fecha. La bella edición en pasta dura publicada en México bajo el sello de Editorial Panini incluye una pequeña galería de portadas con sus respectivas variantes.

Supergirl: La Mujer del Mañana ı Foto: Especial