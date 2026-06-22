Selena Gomez y Timothée Chalamet protagonizarán ‘Not Alone’, película animada de Ilumination

Selena Gomez y Timothée Chalamet protagonizarán la comedia romántica animada Not Alone que forma parte del estudio Illumination. El anuncio se dio a conocer durante el Festival de Annecy, donde el estudio presentó el proyecto de manera oficial.

De este modo, los actores vuelven a colaborar en un largometraje, pues ya en el año 2019, ambos estuvieron involucrados en la película Un Día Lluvioso en Nueva York, donde también participaron Elle Fanning y Jude Law.

Timothée Chalamet and Selena Gomez to co-star in an animated film titled ‘Not Alone.’



Out April 2027. pic.twitter.com/uxCy52ffOv — Pop Base (@PopBase) June 22, 2026

Así son los personajes de Selena Gomez y Timothée Chalamet en ‘Not Alone’

Por un lado, Timothée Chalamet interpretará al personaje de Joe, quien es descrito como "un introvertido mecánico de cohetes que lleva una tranquila vida en soledad" y se tratará de su debut en un largometraje de animación.

Por otro lado, Selena Gómez dará vida a Fran, "una brillante astrobotánica que está desarrollando el primer cohete impulsado por plantas del mundo“, marcando así una diferencia clara entre los dos personajes protagonistas.

La sinopsis oficial revela que Joe y Fran unirán fuerzas para preparar el lanzamiento inaugural de este revolucionario cohete. Entre ambos, surgirá una conexión inmediata, ninguno destaca precisamente por sus habilidades románticas.

La situación se complicará aún más cuando tres pequeños y adorables alienígenas se refugien en la casa de Joe mientras huyen de un obstinado pero torpe agente de la ley interplanetario llamado Zandro.

Los extraterrestres descubrirán que el cohete de Fran podría ser la clave para regresar a casa. El reparto incluirá a Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou, Brett Goldstein, Allison Janney y Lamorne Morris.

Not Alone está programada para estrenarse el 16 de abril de 2027. Hasta el momento, no se han revelado otros detalles, pues no se ha estrenado un tráiler que muestre la animación con mayor claridad.

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