¿Qué dijo Timothée Chalamet y por qué lo funan? Efurece a la comunidad artística

El actor estadounidense Timothée Chalamet, reconocido por su papel en Dune y actualmente nominado al Oscar por Marty Supreme, se convirtió en tendencia en redes sociales por unas declaraciones que muchos consideraron despectivas hacia las artes clásicas.

Durante un evento en Austin, Texas, el histrión aseguró que la ópera y el ballet “no le importan a nadie”, lo que enfureció a la comunidad artística internacional, que reaccionó con dureza en redes sociales y desde instituciones culturales de gran prestigio.

Además, muchos usuarios aseguran que estos comentarios burlones podrían costarle el Premio Oscar, pues pasó de ser uno de los favoritos en la contienda, a uno de los más “funados” y criticados en redes sociales y medios de comunicación.

Durante una charla organizada por Variety y CNN, el actor Timothée Chalamet expresó al conductor Matthew McConaughey: “No quiero trabajar en ballet ni en ópera. Cosas que me dicen: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya no le importe a nadie’”.

Aunque rápidamente intentó suavizar sus palabras con una disculpa diciendo: “Con todo el respeto a la gente del ballet y la ópera. ¡Caramba!, acabo de criticar sin motivo”. No obstante, el daño ya estaba hecho y él sólo se hundió.

Timothée Chalamet aplicando un Karla Sofía Gascón a días de los Premios Óscar. En una entrevista con Matthew McConaughey, Chalamet dijo que quería dedicarse a una forma de arte que realmente le importara a la gente. "Yo no quiero trabajar en ballet u ópera donde es como: 'Oigan, mantengamos esto con vida, aunque ya a nadie le importe'". Como que se dio cuenta que la regó dijo: "Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera… creo que acabo de perder 14 centavos de audiencia."

El comentario fue interpretado como una falta de respeto hacia disciplinas con siglos de historia y vigencia. La reacción fue inmediata y compañías de ballet y ópera de todo el mundo criticaron duramente al actor; el hashtag #WeCare se convirtió en tendencia global. La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra también se unió a la defensa de estas artes.

Megan Fairchild, primera bailarina del New York City Ballet, también cuestionó a Timothée Chalamet: “Timmy, no sabía que eras un bailarín o cantante de ópera de talla mundial… Mucha suerte en la carrera por el Oscar. Que los artistas apoyen a los artistas importa”.

La Ópera de París ironizó con un guiño a la película Marty Supreme de Chalamet, escribiendo: “Giro de guion: también hay ping-pong en la ópera”.

Mientras tanto, La Royal Opera House de Londres fue más directa y publicó un video donde se lee: “Cada noche, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura del espectáculo en vivo”.

