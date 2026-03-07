Luego de las declaraciones del actor Timothée Chalamet sobre la supuesta irrelevancia del ballet y la ópera, pues aseguró que “luchan por mantenerse vivos”, se desató una ola de respuestas desde el mundo de las artes. Una de las más contundentes vino de la directora mexicana Alondra de la Parra, quien utilizó sus redes sociales para defender la vigencia de la música clásica y la ópera.

Su intervención se sumó a una reacción global en la que instituciones de gran prestigio también levantaron la voz para reivindicar la vitalidad de estas disciplinas. Las palabras del histrión generaron un debate que, lejos de debilitar a las artes clásicas, las revitalizó.

Alondra de la Parra responde a polémicas declaraciones de Timothée Chalamet: La ópera está viva

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra reaccionó con firmeza a los comentarios del actor Timothée Chalamet. En un video difundido en TikTok y X, antes Twitter, la artista aparece frente a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, de la cual es directora artística, y dice: “Hola, Timothée. Lo siento si no quieres ser parte de esto, tal vez quieras reconsiderarlo“.

Además, subrayó que la ópera no es una reliquia del pasado, sino una expresión cultural que sigue evolucionando y conectando con nuevas generaciones. “No intentamos mantenerla viva, esto está bastante vivo”, agregó la mexicana para dirigir unos segundos la orquesta y añadir: “Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”.

La respuesta de Alondra de la Parra se convirtió en un símbolo de resistencia cultural frente a la percepción de que las artes clásicas han perdido relevancia. Su intervención fue ampliamente compartida y celebrada por músicos, bailarines y seguidores de la música clásica, quienes vieron en sus palabras una defensa apasionada de su oficio.

Otras instituciones se suman a la defensa de la ópera y envían mensajes a Timothée Chalamet

Grandes instituciones artísticas también respondieron a Timothée Chalamet. Por ejemplo, la Ópera de Viena lanzó un video en TikTok con el mensaje “La ópera ha sobrevivido durante más de 400 años. La ópera está viva”, mientras, con ayuda de la Inteligencia Artificial, hicieron un montaje del actor participando en diferentes obras mientras se lee “Timothée nunca cantaría...”.

Vienna Opera House postet Greetings to Timothy Chalet -or what his name is, I've already forgotten:



Timothée Chalamet said he didn't want to work in opera or ballet because "no one cares about it anymore."

Yet opera has survived for more than 400 years.

Opera is alive.… pic.twitter.com/XuLSPGxhVL — Chiara_Fa (@chiaravonfa) March 7, 2026

Además, la Ópera Metropolitana de Nueva York difundió un video en el que participaron vestuaristas, fotógrafos, músicos, cantantes, cargadores, sonidistas y más, mostrando la diversidad de profesionales que mantienen viva la ópera y el ballet día a día.