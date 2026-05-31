Taylor Swift y Toy Story 5, ¿se acerca una colaboración? Esto sabemos

Los rumores sobre una posible colaboración entre Taylor Swift y Toy Story 5 han encendido las redes sociales desde ayer. Las swifties han encontrado supuestas pistas que sugieren que la cantante podría estar involucrada en la nueva entrega de la saga animada.

La expectativa es enorme, pues se trataría de la primera vez que la cantante estadounidense participe en un proyecto de Pixar, lo que uniría a la mundialmente estrella pop con los personajes de una de las cintas más queridas por el público. Si quieres saber más de esto, en La Razón te contamos.

Taylor Swift y Toy Story 5, ¿se acerca una colaboración?

Las teorías sobre la colaboración entre Taylor Swift y Toy Story comenzaron a circular después de que Pixar compartiera en sus redes un póster con guiños que los fans interpretaron como referencias a la cantante estadounidense. Entre ellos, estuvo la presencia de un número 13 —considerado el número de la suerte de la artista— y colores asociados a sus álbumes más recientes.

Además, algunos usuarios señalaron que la tipografía utilizada en ciertos materiales promocionales recuerda a la estética de The Eras Tour.

Del mismo modo, en los espectaculares de la cinta animada colocados en distintas ciudades del mundo, incluyendo la CDMX, se aprecian las iniciales TS, que suelen ser usadas por la intérprete. Los fanáticos llegaron a la conclusión de que las nubes del promocional son 13.

Otro aspecto relevante es que los seguidores de Taylor Swift notaron que la portada de 1989 (Taylor’s Version) tuvo un cambio sencillo, pero muy significativo. En plataformas como Apple Music y Spotify, se sustituyeron las clásicas gaviotas de la imagen por nubes, lo que podría ser una referencia a la recámara de Andy en Toy Story.

La portada de 1989 (Taylor's version) ahora tiene 5 nubes en lugar de gaviotas en YouTube y Apple Music! pic.twitter.com/lkxsfF1xgT — TS, siempre será nuestra princesa del country (@TScountryprinc1) May 30, 2026

Estas pistas ocasionaron que usuarios de redes sociales especularan que Taylor Swift podría prestar su voz a un nuevo personaje o incluso colaborar en la banda sonora de la película. Aunque Pixar no ha anunciado nada, los swifties esperan que se confirme pronto si estas pistas son simples coincidencias o parte de una estrategia para anunciar una colaboración histórica.

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