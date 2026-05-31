La película Backrooms, dirigida por el joven cineasta Kane Parsons, de apenas 20 años, ha marcado un hito en la historia de A24. En su primer fin de semana de estreno, la cinta de terror recaudó 81,5 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos, convirtiéndose en el debut más grande de todos los tiempos para la productora independiente.

Además, logró superar la barrera de los 100 millones de dólares a nivel global, alcanzando una impresionante cifra de 118 millones de dólares en todo el mundo. Este éxito podría ser muestra del impacto cultural que tendrá la obra y del talento emergente de Parsons, quien saltó a la fama por sus cortometrajes virales en YouTube.

Si deseas mirar Backrooms en la pantalla grande, pero tienes dudas sobre la clasificación de edad, en La Razón te contamos.

Backrooms: Reparto y clasificación de edad de la película

La cinta Backrooms está inspirada en las leyendas urbanas de Internet sobre dimensiones alternas y espacios infinitos. El protagonista es Clark, interpretado por el nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor, un hombre atrapado en una dimensión inquietante.

Su terapeuta, encarnada por Renate Reinsve, también nominada al Oscar por Valor Sentimental, decide cruzar a ese mundo para rescatarlo, enfrentándose a un entorno perturbador y solitario.

El reparto se completa con figuras reconocidas como Mark Duplass (Creep, The Morning Show), Finn Bennett (True Detective), Lukita Maxwell (Shrinking), y Avan Jogia (Victorious).

Backrooms se centra en la tensión psicológica y en la atmósfera claustrofóbica, presentando escenas donde rara vez aparecen más de dos personajes, lo que potencia la sensación de aislamiento y terror mental.

Backrooms ı Foto: Especial

Clasificación de Backrooms

En cuanto a su clasificación, en Estados Unidos la película recibió la categoría R, debido a su violencia explícita, lenguaje fuerte e imágenes sangrientas.

En México, Backrooms se estrenó con clasificación B-15, lo que significa que sólo podrán verla mayores de 15 años.

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