El ALT Festival de Cine Documental LGBT+ celebra su tercera edición con el objetivo de abrir nuevos espacios para el cine documental sobre diversidad sexual en América Latina.

Este encuentro se lleva a cabo desde el 28 de mayo y termina el 31, en la Ciudad de México, con el propósito de ser un espacio de diálogo y comunidad a través del cine. Conoce la programación y anímate a asistir a las funciones.

ALT Festival de Cine Documental LGBT+: Fechas, sedes y programación

La programación del ALT Festival de Cine Documental LGBT+ de este año incluye 24 películas de distintos países, con historias que abordan temas como identidad, migración, política y experiencias queer desde miradas alejadas de los formatos convencionales.

El festival contará con funciones en sedes alternativas y conversatorios en espacios poco tradicionales, buscando ampliar el alcance de sus propuestas. Además, forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz y, por primera vez, recibe el apoyo de Profest, lo que permitirá fortalecer su impacto cultural.

Este fin de semana la programación del ALT Festival de Cine Documental LGBT+ continúa con filmes que exploran migración, discriminación, juventudes e identidad, para fomentar la conversación y el encuentro colectivo.

Bandera del movimiento LGBT ı Foto: Flickr

Programación:

Sábado 30 Mayo

Mercurio (2024), Bernardo Gramaxo, Portugal

Silent Voice (2020), Reka Valerik, Chechenia / Belgica

Domingo 31 de Mayo

En el Goethe-Institut Mexiko, 14:00 h

Luminous Matter (2024), Bianca Arnold, Moss Berke, Italia

Two Travelling Aunties (2025), Christine Seow, Singapur

Memorias Reveladas (2019), Quentin Worthington, Argentina

Parole (2024), Lázaro González González, EU / Cuba

We’ll Go Down in History (2025), Cameron Richards, Charlie Tidmas, Reino Unido

En el Goethe-Institut Mexiko, 16:00 h

Out Laws (2025), James Lewis, Lexi Powner, Reino Unido / Namibia

En Luzy, a las 16:00 h

NIÑXS (2025), Kani Lapuerta, México

El Pecado Social, (2024), Juan Carlos Goicochea, Peru

En Cine Tonalá

ROTACISMO (2025),Ricardo Ruales Eguiguren, Ecuardo / España (17:30 h)

En camino a Leo (2025), Ana Bárcenas Torres, México (19:10 h)

Este fin de semana continúa la programación de ALT* Festival de Cine Documental LGBT+, un encuentro que impulsa filmes con temáticas como migración, discriminación, identidad y juventudes.



Con el apoyo de Profest, y como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, esta… pic.twitter.com/XCZr52VpXS — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) May 30, 2026

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