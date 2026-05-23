La Riviera francesa cierra una edición más del festival; Peter Jackson, John Travolta y Barbra Streisand recibieron la Palma de Oro de Honor

Palma de Oro Foto: IG festivaldecannes
Por:
Martha Díaz

El Festival de Cannes 2026 concluyó con una edición vibrante que celebró la diversidad del cine mundial y el cine independiente. Este año la Palma de Oro de Honor fue entregada al cineasta Peter Jackson, al actor John Travolta y a la artista Barbra Streisand, quien no pudo asistir a la ceremonia de entrega del galardón debido a una lesión de rodilla.

Fjord, la cinta de Christian Mungiu ambientada en noruega, sacudió el festival y generó debate al retratar el progresismo como una nueva forma de fanatismo.

Cannes 2026: Lista completa de ganadores del festival

Competición

  • Palma de Oro: Fjord de Christian Mungiu
  • Gran Premio: Andrey Zvyagintsev por Minotaur
  • Mejor Director: Javier Calva y Javier Ambrossi por La bola negra y Pawel Pawlikowski por Fatherland
  • Mejor guión: Emmanuel Marre por Notre Salut
  • Mejor actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto por All of Sudden
  • Mejor Actor: Valentin Campagne y Emmanuel Macchia por Coward
  • Premio Especial del Jurado: Valeska Grisebach por L’Aventure rêvée
  • Cámara de Oro: Ben’Imana de Marie Clémentine Dusabejambo
  • Palma de Oro al mejor cortometraje: Para los contrincantes de Federico Luis
Tilda Swinton, a la izquierda, posa con Renate Reinsve, Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro por 'Fjord', y Sebastian Stan durante la ceremonia de entrega de premios en el 79° Festival Internacional de Cine de Cannes ı Foto: AP

Un Certain Regard

  • Mejor Película: Everytime de Sandra Wollner
  • Mejor Actriz: Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas por Siempre soy tu animal materno
  • Mejor Actor: Bradley Fiomona Dembeasset por Congo Boy
  • Premio del Jurado: Elephants in the fog de Abhinash Bikram Shah
  • Premio Especial del Jurado: Le Corset de Louis Clichy

Palma de Oro de Honor

Semana de la Crítica

  • Gran Premio AMI de París: La Gradiva de Marine Atlan
  • Prix Fondation Louis Roederer Mejor Revelación: Aina Clotet por Viva (Alive)
  • Prix Découverte Sony al cortometraje: Skinny Bottines (Skinny Boots) de Romain F. Dubois
  • Prix Fondation Gan de la Distribución: Pyramide Distribution por Wu ming nü hai (A Girl Unknown/La Deuxième fille) de Zou Jing
  • Prix SACD: Blerta Basholli & Nicole Borgeat por Dua
  • Prix Canal+ de Cortometraje: Vaterland de Berthold Wahjudi

Cinéfondation

  • Laser-Gato de Lucas Acher (1er premio)
  • Silent Voices de Nadine Misong Jin (2º premio)
  • Aldrig Nok (Nunca es suficiente) de Julius Lagoutte Larsen y Growing Stones, Flying Papers de Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi (3er premio ex aequo)

Competición inmersiva

  • Katàbasis de Ugo Arsac

Quincena de Realizadores

  • Premio del Público: I See Buildings Fall Like Lightning de Clio Barnard
  • Premio Europa Cinemas Label a la mejor película europea: Too Many Beasts de Sarah Arnold
  • Premio SACD a la mejor película francesa: Shana de Shana Pinell
  • Carrosse d’Or: Claire Denis

Ojo de Oro

  • Rehearsals for a Revolution de Pegah Ahangarani

Palma Queer

  • Mejor película: Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
  • Premio Discovery: Flesh and Fuel de Pierre Le Gall
  • Mejor Cortometraje: Silent Voices de Nadine Misong Jin

Premio Cannes a Banda Sonora

  • Evgueni Galperine y Sacha Galperine por Minotauro

Premio François Chalais

  • Fjord de Cristian Mungiu

Premio de la Ciudadanía

  • Fjord de Cristian Mungiu

Premio AFCAE de Cine de Arte y Ensayo

  • Un hombre de su tiempo de Emmanuel Marre

Premio del Cine Positivo

  • Coward de Lukas Dhont

Palm Dog

  • Premio Palm Dog: Yuri por La Perra
