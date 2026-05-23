El Festival de Cannes 2026 concluyó con una edición vibrante que celebró la diversidad del cine mundial y el cine independiente. Este año la Palma de Oro de Honor fue entregada al cineasta Peter Jackson, al actor John Travolta y a la artista Barbra Streisand, quien no pudo asistir a la ceremonia de entrega del galardón debido a una lesión de rodilla.
Fjord, la cinta de Christian Mungiu ambientada en noruega, sacudió el festival y generó debate al retratar el progresismo como una nueva forma de fanatismo.
Cannes 2026: Lista completa de ganadores del festival
Competición
- Palma de Oro: Fjord de Christian Mungiu
- Gran Premio: Andrey Zvyagintsev por Minotaur
- Mejor Director: Javier Calva y Javier Ambrossi por La bola negra y Pawel Pawlikowski por Fatherland
- Mejor guión: Emmanuel Marre por Notre Salut
- Mejor actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto por All of Sudden
- Mejor Actor: Valentin Campagne y Emmanuel Macchia por Coward
- Premio Especial del Jurado: Valeska Grisebach por L’Aventure rêvée
- Cámara de Oro: Ben’Imana de Marie Clémentine Dusabejambo
- Palma de Oro al mejor cortometraje: Para los contrincantes de Federico Luis
Un Certain Regard
- Mejor Película: Everytime de Sandra Wollner
- Mejor Actriz: Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas por Siempre soy tu animal materno
- Mejor Actor: Bradley Fiomona Dembeasset por Congo Boy
- Premio del Jurado: Elephants in the fog de Abhinash Bikram Shah
- Premio Especial del Jurado: Le Corset de Louis Clichy
Palma de Oro de Honor
- Peter Jackson
- Barbra Streisand
- John Travolta
Semana de la Crítica
- Gran Premio AMI de París: La Gradiva de Marine Atlan
- Prix Fondation Louis Roederer Mejor Revelación: Aina Clotet por Viva (Alive)
- Prix Découverte Sony al cortometraje: Skinny Bottines (Skinny Boots) de Romain F. Dubois
- Prix Fondation Gan de la Distribución: Pyramide Distribution por Wu ming nü hai (A Girl Unknown/La Deuxième fille) de Zou Jing
- Prix SACD: Blerta Basholli & Nicole Borgeat por Dua
- Prix Canal+ de Cortometraje: Vaterland de Berthold Wahjudi
Cinéfondation
- Laser-Gato de Lucas Acher (1er premio)
- Silent Voices de Nadine Misong Jin (2º premio)
- Aldrig Nok (Nunca es suficiente) de Julius Lagoutte Larsen y Growing Stones, Flying Papers de Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi (3er premio ex aequo)
Competición inmersiva
- Katàbasis de Ugo Arsac
Quincena de Realizadores
- Premio del Público: I See Buildings Fall Like Lightning de Clio Barnard
- Premio Europa Cinemas Label a la mejor película europea: Too Many Beasts de Sarah Arnold
- Premio SACD a la mejor película francesa: Shana de Shana Pinell
- Carrosse d’Or: Claire Denis
Ojo de Oro
- Rehearsals for a Revolution de Pegah Ahangarani
Palma Queer
- Mejor película: Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
- Premio Discovery: Flesh and Fuel de Pierre Le Gall
- Mejor Cortometraje: Silent Voices de Nadine Misong Jin
Premio Cannes a Banda Sonora
- Evgueni Galperine y Sacha Galperine por Minotauro
Premio François Chalais
- Fjord de Cristian Mungiu
Premio de la Ciudadanía
- Fjord de Cristian Mungiu
Premio AFCAE de Cine de Arte y Ensayo
- Un hombre de su tiempo de Emmanuel Marre
Premio del Cine Positivo
- Coward de Lukas Dhont
Palm Dog
- Premio Palm Dog: Yuri por La Perra
