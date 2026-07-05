Con Canelo, Jaime Camil y Maná, así fue el show de medio tiempo del partido México vs Inglaterra

Maná se ha coronado como uno de los grandes grupos musicales que acompañan al Mundial 2026. Después de haber formado parte de la inauguración en el Estadio de la Ciudad de México, la banda vuelve a la Copa del Mundo para despedir al país como sede mundialista.

La agrupación interpretó ‘Oye, mi amor’ en la inauguración y previo al partido México-Inglaterra y tras el pleito del vocalista con Liam Gallagher por quién será el ganador en octavos de final, se definió que la banda interpretaría ‘El Rey’ en versión rock.

Maná (@manaoficial) cantará "El rey" al medio tiempo del partido de México 🇲🇽 e Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/tP3aU0hNn3 — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 5, 2026

Así se vive el show de Maná en el México-Inglaterra del Mundial 2026

Tras el final del primer tiempo del partido entre Inglaterra y México, había un resultado 2-1 a favor de los ingleses que había conmocionado a la afición. El grupo se encargó de poner el ambiente en el Estadio de la Ciudad de México con uno de los temas más icónicos de la música mexicana.

Jaime Camil y El Canelo Álvarez fueron los encargados de presentar al grupo antes de que Maná ingresara al estadio. En ese sentido, agradecieron por la oportunidad de que el país fuera sede.

Los famosos se presentaron al borde de la cancha, ya que no podían ocupar la misma. Los artistas interpretaron la totalidad del tema de Vicente Fernández con variaciones en el estilo de interpretación, pues incluyeron elementos del rock. La presentación desató críticas en redes sociales por parte del público, principalmente por las fallas en el audio.

El partido México-Inglaterra es el cierre de la participación de México como sede mundialista, que se lleva a cabo en el Estadio de la Ciudad de México, uno de los recintos más icónicos de la Ciudad de México.

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN DE MANÁ



Canelo Álvarez y Jaime Camil presentaron al grupo Maná en el medio tiempo del partido entre México e Inglaterra. pic.twitter.com/ZKUv0KZ3vZ — 24 Morelos (@24_morelos) July 6, 2026

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