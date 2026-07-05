Tom Holland y Lupita Nyong’o ‘se enfrentan’ por el México-Inglaterra | VIDEO

Tom Holland y Lupita Nyong’o se sumaron a la fiebre mundialista y cada quién mostró amor por su propia selección, sin dejar de lado que las mismas están a punto de enfrentarse este domingo en el partido México-Inglaterra.

De este modo, las celebridades se tomaron un momento de la promoción de La Odisea, película donde participan junto a otras estrellas de Hollywood como Zendaya y Matt Damon, para demostrar que se encuentran bien atentos a la Copa del Mundo 2026.

The Odyssey cast joins Christopher Nolan in London. Get tickets now to experience The Odyssey in cinemas July 17. pic.twitter.com/87SSOAzApz — The Odyssey Movie (@odysseymovie) July 5, 2026

Tom Holland y Lupita Nyong’o ‘se enfrentan’ por el México-Inglaterra

Fue tras la alfombra roja en Londres que Universal Pictures aprovechó para realizar una dinámica entre los actores donde mostraban a quién apoyan en el duelo entre México e Inglaterra que se llevará a cabo este domingo 5 de julio en el Estadio de la Ciudad de México.

La dinámica consistía en mostrar playeras de las selecciones de México e Inglaterra; cada una llevaba el nombre de los personajes que los actores interpretan en la película dirigida por Christopher Nolan.

Zendaya, Robert Pattinson, Himesh Patel, John Leguizamo, Benny Safdie, Lupita Nyong’o, Tom Holland y Samantha Morton fueron algunos de los participantes.

Se sabe que Holland es un fiel seguidor de los deportes y se la Selección de Inglaterra, por lo que este domingo mostró total apoyo a su equipo en el encuentro contra México.

Por otro lado, Lupita Nyong’o mostró su apoyo al Tri’ al sostener una playera de la Selección Mexicana mientras gritaba “¡Vamos México!“, a pesar de que varios de sus compañeros tenían la playera del contrario.

Lupita Nyong'o & Tom Holland are prepared for England vs Mexico today 😭 pic.twitter.com/PEuodpVZ0K — culture (@notgwendalupe) July 5, 2026

Algunas de las reacciones por el video fueron:

“Prepárate para quedar decepcionado, white boy“.

”Lupita pártele su madre al Señor Zendayo“.

“Lo siento Tom, pero México va a darles una paliza”.

"LUPITA siempre del lado correcto de la historia“.

La nueva adaptación cinematográfica de La Odisea se estrena en cines de México y el resto de Latinoamérica el 16 de julio de 2026, por lo que cada vez falta menos para poder disfrutar de la ficción inspirada en la épica de Homero.

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