Tom Holland pierde concurso de dobles de Spider-Man con Zendaya como jueza | VIDEO

Tom Holland y Zendaya se encuentran en medio de una gira mundial por el próximo estreno de la película Spiderman: Brand New Day y una de sus apariciones más destacadas en redes sociales fue un video de Ibai Llanos.

A través de YouTube, el streamer español compartió un video de una competencia donde buscaban al mejor Spiderman, revelando desde el inicio que Zendaya aparecería como invitada y su esposo, sería infiltrado entre los concursantes avanzado el juego.

Lo que nadie esperaba era que Tom Holland fuera a perder al interpretar a su personaje, siendo superado por un creador de contenido. Así se vivió el momento.

Tom Holland pierde concurso de dobles

Fue en los últimos minutos del video que Ibai y Luzu anunciaron la aparición de un nuevo concursante en el programa y fue entonces que entró una persona enmascarada. A su vez, anunciaron la participación de Zendaya como una de las juezas.

Después de esto, pusieron a hacer a los concursantes varias actividades como posar del mismo modo que el héroe arácnido, mientras los jueces hacían comentarios sobre cada una de las participaciones.

De este modo, cada uno de los participantes demostró los elementos que los convierten en dignos representantes de Spiderman, pero uno de ellos fue el de las mejores poses y lanzamientos de telarañas.

“Todos tenían muchísimo talento, cada uno aportó su propio carácter y movimientos muy únicos, pero creo que me voy a tener que quedar con el dos”, expresó ella, coronando a alguien que no era su esposo.

🕷 Tom Holland participó de incógnito en un concurso de dobles de Spider-Man organizado por Ibai Llanos



👉 Fue en el marco de la promoción de "Spider-Man: Brand New Day" , la cuarta entrega del héroe en el Universo Cinematográfico de Marvel. pic.twitter.com/lupJFdM37y — Filo.news (@filonewsOK) June 23, 2026

Se trataba del influencer Pereira, a quien le revelaron que le ganó “al mejor”. “No tengo palabras”, dijo por su parte el actor sobre su derrota inesperada y después, se descubrió ante el público en un momento que encendió el ambiente en la sala donde se llevaba a cabo el concurso.

De este modo, Tom Holland perdió el reto del personaje que interpreta para el Universo Cinematográfico de Marvel. Cuando revelaron su identidad, la reacción del resto de los enmascarados fue épica, pues recrearon el meme de las versiones del Hombre Araña que se señalan entre si.

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