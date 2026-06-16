Carlos Slim declina participar en licitación para plataforma; Pemex cancela concurso para ajustar bases

Petróleos Mexicanos (PEMEX) canceló el concurso abierto electrónico internacional abierto para el arrendamiento sin opción a compra de una plataforma de perforación marina tipo semisumergible en el Golfo de México.

La determinación se notificó formalmente el 16 de junio de 2026 tras registrarse la declinación de Operadora CICSA, de Carlos Slim, y SCJ Constructora, empresas que presentaron cartas de disculpa y decidieron no participar con propuestas técnicas ni comerciales.

El procedimiento de contratación tenía por objeto la obtención de una plataforma con capacidad mínima nominal para operar en un tirante de agua de al menos 328 pies y una capacidad de perforación mínima de 24,600 pies de profundidad en aguas mexicanas del Golfo de México.

Pemex ajustará bases de licitación por estrategia operativa

La cancelación del procedimiento respondió a una solicitud del administrador del proyecto, Fidel Arango Sánchez, quien desempeña el cargo de gerente de Perforación y Reparación de Pozos Marina.

El funcionario envió el oficio el 12 de junio de 2026 para requerir la suspensión definitiva del concurso en los términos planteados originalmente.

“Se solicita la cancelación del procedimiento de contratación, por cambio de estrategia, con motivo de la realización de ajustes a las especificaciones técnicas en las bases del concurso que aseguren las mejores condiciones a Petróleos Mexicanos en términos del artículo 134 Constitucional, lo que constituyen causas justificadas”, indicó Fidel Arango Sánchez.

El administrador del proyecto argumentó que estas modificaciones permitirán satisfacer de mejor manera los requerimientos operativos indispensables para la atención del programa de pozos.

Añadió que los cambios buscan garantizar la continuidad, la eficiencia, la confiabilidad operativa y la seguridad requeridas en la ejecución del contrato que se celebre en el futuro.

Solo un consorcio internacional presentó propuesta para la plataforma

Durante la sesión de descarga de documentación electrónica del sistema de contrataciones electrónicas de la institución jurídica (SISCeP), se constató que únicamente un grupo de empresas entregó una propuesta. Este consorcio se integra por las firmas OGD Services Holdings Limited, Essar Shipping DMCC, Energy II Limited y Corporación Gargnano .

En contraste, el reporte oficial del sistema informático expuso que las compañías COSL México y Energy & Oil Green Solutions, que figuraban en la lista original de participantes inscritos en tiempo y forma, no presentaron propuestas ni entregaron cartas de disculpa ante la convocante.

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JVR