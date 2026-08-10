México se convierte en el undécimo país en implementar el Proyecto Bayer Forward Farming

En Querétaro, Bayer y Rancho Hontoria inauguraron el primer Forward Farming en el país, una iniciativa de agricultura regenerativa, uso de tecnologías digitales y de semillas híbridas mejoradas, con lo que se busca facilitar la transferencia de conocimientos de agricultor a agricultor; es decir, quienes ya utilizan este tipo de soluciones compartan sus conocimientos y los resultados que obtienen.

“La idea de este Bayer Forward Farming es hacer una transferencia de tecnología de voz del agricultor a voz del agricultor, de la experiencia del agricultor, en su campo, a otro, cómo lo puede vivir. Realmente este Bayer Forward Farming está abierto para cualquier agricultor de México, autoridad y medio que esté interesado en seguir promoviendo y compartiendo con sus audiencias lo que está pasando en el campo mexicano”, indicó Manuel Bravo, presidente y CEO de Bayer México.

El Dato: Vitala y Preceon se hicieron en un proceso de cocreación con 10 productores en Sinaloa y 10 del centro de México para determinar cuáles eran las mejores semillas.

La intención, de la compañía, es lograr mejores prácticas agronómicas y así tener una solución integral para los retos del cambio climático: como la sequía, la lluvia; a través de la labranza mínima, la rotación de cultivos, la fertilización y el uso de tecnologías que permitan un mejor uso del agua, se tendrán resultados tangibles en la productividad.

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Bayer destacó que con miras a 2050 se proyecta una población mundial de 10 mil millones de habitantes y se debe producir entre 60 y 70 por ciento más de alimentos; en el caso de México alrededor del 64 por ciento del suelo padece algún grado de erosión, por lo que la recuperación integral del suelo ha sido un punto angular para garantizar la seguridad alimentaria.

El Tip: En su tercer año de implementación existen 750 “Carlotas” distribuidas en 16 estados en 23 cultivos diferentes.

En Rancho Hontoria, el proceso de agricultura regenerativa comienza con una mínima intervención en el suelo con el uso de camas fijas, es decir, se busca mantener la estructura del terreno de siembra sin barbechar o arar la tierra de manera profunda.

Adicionalmente, para proteger el suelo de la erosión, la lluvia, el aire, y de las malezas, se siembra una “cobertura al suelo”, se usan plantas como la vicia o la sesbania, ambas, ayudan a fijar nitrógeno, nutriente principal para los cultivos, gracias a la raíz se hace la descompactación y se mejora la estructura de la tierra y atraen insectos benéficos.

35 por ciento fue la reducción de uso de agua con Carlota en siembra de sandías

Y se realizan intersiembras con los ciclos otoño-invierno y primavera-verano o lo que significa que se hacen rotaciones de trigo, cebada, y se continúa con maíz. Esta práctica obedece a no realizar monocultivos, los cuales, de practicarse erosionan el suelo por ser una agricultura intensificada.

“Nosotros lo que queremos es producir más, porque eso lo vamos a requerir, pero con suelos sustentables, con cultivos que nos regresen el alimento, pero que tampoco perjudiquen el suelo y eventualmente irlo regenerando”, sostuvo el área de servicios agronómicos de Bayer.

60 mil hectáreas se prevé que sean sembradas este año con semillas híbridas

Además del cuidado del suelo, con prácticas de agricultura regenerativa, en el Forward Farming de Querétaro también se implementaron soluciones de monitoreo digital para identificar si el suelo de las parcelas es homogéneo, para aprovechar de una manera más eficiente el agua, en especial, en zonas de estrés hídrico.

Ahí nació Carlota, una solución digital para la gestión y optimización del uso del agua en la agricultura, el dispositivo responde a las preguntas de cuándo y cuánto se deben regar los cultivos. Para generar la información, combina una estación agroclimática que se coloca en las parcelas que mide cuánta agua consume el cultivo a través de una sonda en el suelo, con la información que recaba, más imágenes por satélite y el uso de Inteligencia Artificial, envía instrucciones de riego a los productores con un mensaje de WhatsApp que puede ser visualizado a través cualquier smartphone.

DEMOSTRACIÓN de los beneficios del plan Bayer Forward Farming y su impacto en el suelo, en un recorrido en Querétaro ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

Desde su lanzamiento, en 2022, Bayer aseguró que se ha logrado ahorrar 22.8 millones de metros cúbicos de agua en todo el país, lo que equivale al consumo de 1.5 años de Puerto Vallarta; además, al disminuir el bombeo de agua, se reduce el consumo de energía eléctrica.

Otra opción es FieldView, aplicación digital que ayuda desde la planeación hasta la cosecha, se puede visualizar en cualquier dispositivo y con la ayuda de un FielWiew Drive se puede conectar a la maquinaria agrícola para recopilar y transferir datos del campo en tiempo real, permite la creación de mapas de siembre, cosecha y también para la aplicación de sustancias líquidas como herbicidas o fungicidas.

El calentamiento global afecta al campo, actualmente desde la época preindustrial la temperatura ha aumentado 1.5°C, y cada grado reduce 7.0 por ciento el rendimiento de los cultivos ya que favorece malezas y plagas, por ello, recomendó que, para reducir las afectaciones, es necesario que se promuevan las aplicaciones preventivas y oportunas de herbicidas o fungicidas; la meta es, que con esta práctica se reduzca hasta 30 por ciento la carga química en el suelo.

GANADO lechero alimentado con ensilaje mejorado a través del uso de Vitela y Preceon ı Foto: Cuahutli R. Badillo y Especial

En ese contexto, una de las herramientas para fortalecer la productividad del cultivo son las semillas híbridas, que se obtienen al combinar un parental macho y hembra para mejorar rendimiento y resistencia.

Bayer destacó que sus híbridos de maíz de baja estatura, Vitala y Preceon no son organismos genéticamente modificados, sólo al ser más bajos reducen casi a cero el riesgo de acame, mejoran la absorción del agua y de los nutrientes debido a que sus raíces son más profundas y con mayor masa; además, permite sembrar hasta 115 mil plantas por hectárea y aporta 20 por ciento más del almidón que un maíz convencional, lo que ayuda a mejorar el ensilaje que se utiliza para alimentar al ganado lechero.