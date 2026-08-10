Adopción de IA, variado, dispar y con limitado efecto en ingreso laboral

Por cada 10 puntos porcentuales que aumenta la adopción de Inteligencia Artificial (IA) entre las empresas de telecomunicaciones, la producción bruta por compañía crece 14.6 por ciento, uno de los retornos más altos asociados con esta tecnología en la economía mexicana; sin embargo, para los trabajadores el efecto es prácticamente nulo, ya que el alza en la prima salarial es de 0.0 por ciento.

“El promedio del sector reúne comportamientos distintos entre las tres funciones. La transmisión concentra el mayor retorno productivo, la producción de contenido le sigue de cerca, y el procesamiento se ubica en el rango medio”, indica el informe México Inteligente: El sector en el centro de la economía de la información frente a la IA.

El contraste es el resultado del primer cruce de datos que mide el uso de IA por empresa en México, elaborado por el Centro México Digital (CMD) con información del Censo Económico 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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El análisis muestra que el beneficio de incorporar estas herramientas no se distribuye de la misma manera entre empresas y trabajadores, todo depende de la actividad que realicen.

Por ejemplo, las empresas en telecomunicaciones tienen un mayor retorno productivo de 14.6 por ciento, porque se concentran sólo en trasmitir información, pero la masa salarial no registra ninguna variación; en la industria fílmica de video y del sonido, la producción es de 13.5 por ciento, y los empleados perciben 2.5 por ciento más en sus salarios; en tanto, las compañías de radio, televisión y provisión de contenido tienen un alza de producción bruta de 10.1 por ciento, pero sólo 0.5 por ciento aumenta la prima salarial; en contraste, una empresa de provisión de cómputo y procesamiento de datos que su retorno productivo es de 10.2 por ciento, el incremento en el pago es de 3.5 por ciento, el más alto analizado.

Pese a las diferencias, de acuerdo con el documento, el sector de medios y telecomunicaciones es, además, el que más ha adoptado la IA en el país, 18.7 por ciento de sus empresas con 10 o más empleados ya la utiliza, frente a un promedio nacional de apenas 8.0 por ciento.

A pesar del porcentaje de adopción que tienen las compañías del sector, todavía se encuentra lejos de los niveles de adopción de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que la tasa del sector se encuentra 38.6 puntos porcentuales por debajo de ese promedio e incluso Brasil ya duplica el nivel mexicano con 38.2 por ciento.

Para Centro México Digital, la brecha en el caso del país se explica porque en el mercado de telecomunicaciones, las tarifas de espectro se encuentran entre las más altas y porque hay una falta de políticas públicas activas que impulsen la adopción y uso de la IA entre las pequeñas y medianas empresas, “la urgencia de cerrar esa distancia se entiende al mirar lo que la IA está haciendo con el sector en el resto del mundo”.

Asimismo, CMD sostuvo que el uso de la IA no implica que habrá menos empleos, porque en la escala de toda la economía mexicana cada incremento de 10 puntos porcentuales en la adopción se relacionó con 3.3 por ciento de más personas ocupadas por empresa.

“Con los números de 5.2 millones de empresas en México, lo que encontramos es que, más Inteligencia Artificial hoy en México está asociada con más empleo. No estamos perdiendo empleos, estamos generando empleos con la IA, ése sería el primer hallazgo, que creo es muy importante. Y el segundo, encontramos que las empresas que usan IA son más productivas y también pagan mejores salarios”, indicó a La Razón, Alberto Farca, chief project officer de CMD.

El especialista también señaló que en el largo plazo no se sabe qué va a ocurrir respecto a la eliminación de empleos, pero en el corto plazo aseguró que estas herramientas generativas no están todavía quitando “tantos empleos”; asimismo, dijo que es necesario realizar campañas de sensibilización para los directivos y que no vean en la IA una medida para prescindir de los trabajadores; sino como una herramienta que aumente la productividad.

“Creemos que está haciendo, más que sustituir trabajo, está cambiando la forma en la que se trabaja y específicamente en los medios hay una labor importantísima con los directivos de sensibilizarlos de qué es lo que está haciendo la IA antes de que empiecen a correr, porque definitivamente hoy no puedes prescindir de las personas, necesitas que sepan de estas herramientas para seguir haciendo su trabajo, que lo van a hacer más rápido, de mejor manera”, destacó Farca.

Pese a que cada sector es diferente, no se puede prescindir de la gente, ya que la Inteligencia Artificial no es inteligente, porque no puede sustituir la experiencia de las personas al momento de realizar su trabajo.