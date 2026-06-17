¿Dónde comprar los boletos para Spider-Man Brand New Day en México?

Spider-Man: Brand New Day promete ser un fenómeno en taquilla cuando se estrene en cines este 39 de julio y por ello, ya se preparan con preventas activas en Cinépolis y Cinemex. Por ello, te compartimos todos los detalles para que adquieras tus boletos desde ahora.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

La nueva entrega del héroe arácnido sigue la historia después de que todo el mundo se olvidó de la existencia de Peter Parker. Mientras él se reencuentra con personajes como MJ, también deberá afrontar un nuevo reto.

Y es que el joven se dará cuenta de que sus poderes como Spider-Man están cambiando y acude a ver a Bruce Banner para encontrar una ayuda y poder controlar sus nuevas habilidades y las consecuencias en él mismo.

“Han pasado cuatro años desde los eventos de Sin Camino a Casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no sabe su nombre, se dedica por completo a proteger la ciudad —un Spider-Man de tiempo completo—, pero, a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su propia existencia, mientras un extraño patrón de crímenes da origen a una de las amenazas más poderosas que ha enfrentado jamás“, dice la sinopsis oficial.

Preventa de Spider-Man: Brand New Day

La preventa de boletos para Spider-Man: Brand New Day comenzó este próximo 15 de junio a las 12:01 horas, de acuerdo con lo que informó Sony Pictures. Los boletos se pueden adquirir en las plataformas oficiales de Cinemex y Cinépolis en México.

Es importante tomar en cuenta que ya deben de haberse ocupado varias de las primeras funciones de la cinta, pero es recomendable verificar la disponibilidad del cine de tu preferencia.

Tom Holland vendrá a México como parte de la promoción por la película de Spider-Man: Brand New Day. Se espera que sea acompañado por Zendaya, Jacob Batalon y otros miembros del elenco principal.

¿Quieres saber más?

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