Reventa dispara los boletos de la final del Mundial a 21 mdp

La final está programada para el 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos

Las entradas para ver el partido final del Mundial de Futbol 2026 ofertadas en el sitio de reventa StubHub, alcanzaron, hasta el viernes pasado, un rango de precio de entre 153 mil y 21 millones 561 mil 64 pesos cada una, de acuerdo con información de la plataforma de compraventa de boletos.

Ante estos precios exorbitantes, hace unos días la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó adquirir entradas para partidos de futbol y eventos masivos en sitios oficiales y evitar la adquisición a través de canales de reventa.

El Dato: El Mundial de Qatar inauguró las secciones de hospitalidad en justas deportivas, donde fueron ofrecidos privilegios como mejor ubicación de butaca y trato preferencial.

De acuerdo con una verificación realizada por La Razón en StubHub, el precio del boleto más barato para la final de la Copa del Mundo, programada para el 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos, fue de 153 mil 327 pesos y corresponde a la “sección 327”, ubicada en la parte alta del estadio detrás de una portería; este boleto únicamente da acceso al uso de butaca.

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Respecto a la entrada con el costo más elevado, de 21.5 millones de pesos, se ofertaba en el paquete de “Hospitalidad”, correspondiente al subapartado “Champions Club”, que además del ingreso, brinda asientos preferenciales, hospitalidad antes y después del partido, selección exclusiva de bebidas y experiencia culinaria única, de acuerdo con las especificaciones de la página.

Costo del boleto con mayor precio mostrado en el sitio de la boletera. ı Foto: Especial

En detalles internos de la página StubHub, se puede percibir que el precio en dólares para esta entrada es de un millón 268 mil 140.68 dólares, y es desglosado que solamente el “precio del boleto” es de 998 mil 534 dólares, y que se suma a los 269 mil 606.69 dólares por “cargos totales”.

0.6 por ciento de la afición pagaría por un boleto US$100 mil

En otra revisión realizada este lunes 8 de junio, a tres días del evento inaugural del Mundial de Futbol 2026, los boletos “Champions Club” ya no aparecen en la página de StubHub, como ocurre cuando son agotadas las entradas de alguna sección en esta página; al mismo tiempo, una sección anterior, denominada como “VIP”, con un costo de 19 millones 399 mil 400 pesos, aparece como agotada.

En este contexto, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, recomendó, durante la conferencia del pueblo del 1 de junio, evitar la compra de boletos para partidos de futbol, conciertos y espectáculos masivos, en plataformas de reventa.

También compartió que tanto Stub-Hub como Viagogo se encuentran bajo observación, y añadió que la Profeco sopesa la posibilidad de presentar una denuncia penal con motivo de las investigaciones que desarrolla este organismo.

DESGLOSE de precio y cargos totales de una entrada, en dólares ı Foto: Especial

Consultada por La Razón sobre si existe respuesta por parte de estas páginas ante los señalamientos mencionados, la procuraduría señaló que por el momento no puede compartir esta información al tratarse de un proceso legal.

Por otra parte, Omar Estrada, CEO de Evidens, detalló a este diario que anteriormente el proceso de adquisición de entradas para partidos mundialistas consistía en realizar inscripción ante sitios oficiales de la FIFA y, al no haber tanta demanda como la justa actual, “era más fácil conseguir un boleto del Mundial, fuera en el lugar que fuera”.

Quien preside la firma de consultoría, encargada de realizar ejercicios estadísticos previo al inicio de esta Copa del Mundo, agregó que “en esta ocasión, en este mundial, todos se inscribían al sorteo de la FIFA”, sin embargo, la tasa de porcentaje de usuarios para adquirir boletos para algún partido de México fue ínfima.

“He hecho cerca de 50 conferencias desde hace nueve meses que empecé a estudiar e hicimos el observatorio de Mundial en datos, yo creo que van más de mil personas (a cada conferencia), si alguien me puede levantar la mano y alguien me diga si conoce o se sacó un boleto en la rifa en México y nunca, solamente una persona levantó la mano”.

Compartió además, que de acuerdo con una de sus fuentes, solamente 20 por ciento de los boletos fue puesto a la venta en el portal, ya que “el resto fue patrocinios, fueron pagados por las marcas patrocinadoras o muchos comprados de manera corporativa o comprado por empresas”.

Reventa dispara los boletos de la final del Mundial a 21 mdp ı Foto: Especial

Ante ello, el entrevistado destacó que en esta justa “no va a haber aficionados tradicionales dentro del Estadio Ciudad de México en la inauguración y posiblemente en los partidos. Va a ser el estadio más grande donde va a haber una dinámica de networking para romper récords”, dijo.

PLUSVALÍA EN ASIENTOS. De acuerdo con el portal de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), los paquetes de “Hospitalidad” para el Mundial, además de incluir entradas y asientos preferenciales, brindan entretenimiento exclusivo “y una selección de comida y bebida de alta gama”, así como servicio “desde palcos privados hasta salones compartidos”.

El sitio web también detalla el procedimiento en “forma oficial y segura” para la reventa e intercambio de entradas, a través del enlace FIFA.com/tickets; en este espacio es posible, para residentes de Canadá, Estados Unidos y “otros países”, hacer uso de la reventa de entradas. para partidos de futbol vinculados con la FIFA, para el caso de México, es especificado que únicamente tiene la opción de “intercambio” de boletos. “Esta iniciativa está diseñada para protegerte contra la reventa o el intercambio no válidos...”.

Reventa dispara los boletos de la final del Mundial a 21 mdp ı Foto: Especial