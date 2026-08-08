EL TRÍO La Calandria reimagina y expande el son jarocho con nuevos instrumentos o al poner en diálogo esta tradición con otros géneros. Bajo esa premisa, hoy, en el Teatro Esperanza Iris con el Ensamble de los Grandes Vientos, tocarán por primera vez en vivo con diez instrumentistas con secciones de cuerdas y alientos.

“Hemos buscado reimaginar la música y cómo integrar a una tradición como el son jarocho. Es gran parte del proyecto”, comentaron a La Razón sus integrantes Raymundo Pavón Lozano, Alejandra Paniagua y Diego Huerta Cerroblanco.

Esta expansión musical inició desde la grabación de su disco Antes de salir el sol, en el que incorporaron nuevos instrumentos. “Tratábamos de buscar nuevas sonoridades que nos nacen desde el son jarocho, pero que se están ampliando a otros instrumentos como el chelo, el violín, la viola o el saxofón. El álbum fue nuestro gran experimento”, recordaron.

Hoy, en el concierto de las 19:00 h, toman el disco como inspiración. Con el ensamble han hecho arreglos especiales de piezas que forman parte de su repertorio.

“Cuando se orquesta la música tradicional, el proceso consiste en implementar otros instrumentos para ampliarla. Muchas veces se reduce. Aquí ponemos al centro la música tradicional. Eso requiere de gran valentía. Es un proceso de mucho compromiso, pero enriquecedor.”

En 10 años de existencia de La Calandria, originaria de Xalapa, Veracruz, celebraron lo que han aportado al son jarocho: “Parte del repertorio ha sido la investigación, la versada original, la versada tradicional, ha tenido toda esta integración de la poesía, de los arreglos, de la calidad de la misma música”.

Finalmente, externaron la importancia de que haya más apoyos: “Siempre La Calandria ha gestado sus proyectos con propios recursos, pero hace falta mayor visibilidad de lo que pasa en nuestra ciudad”.