Adriana Barraza: detrás de las apariencias hay una verdad incómoda

EL ELENCO en un cartel de la producción.

Las familias perfectas no existen. Ésa es una de las principales premisas de Una familia complicada, la nueva serie original de ViX Premium que se estrena el próximo viernes y que sigue la caída de una de las dinastías más influyentes de Orizaba, Veracruz, luego de la muerte de su patriarca.

Entre disputas por el poder, matrimonios por conveniencia, traiciones, relaciones prohibidas y secretos que amenazan con salir a la luz, la historia explora cómo una imagen construida durante años puede derrumbarse en cuestión de días.

Al frente del proyecto se encuentra Adriana Barraza, quien interpreta a Doña Telma, la matriarca de los Navarro, una mujer decidida a proteger el prestigio familiar mientras enfrenta el avance del Alzheimer. En entrevista con La Razón, la actriz explicó que la historia la conquistó desde la primera lectura porque retrata situaciones humanas y actuales.

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“Carlos Pascual escribió esta historia de una forma tan verdadera que nos podemos reír en algunos momentos y en otros reflexionar”, aseguró.

Barraza consideró que el público podrá identificarse con muchos de los temas que atraviesan la serie. “Encontré una historia muy verdadera y un personaje extraordinariamente rico. Hay momentos para reír, para reflexionar y personajes que parecen salir de nuestras propias vidas. Eso muy poderoso cuando cuentas una historia”, comentó.

Para Mayra Batalla, quien interpreta a una de las integrantes de la familia Navarro, la invitación a la serie tuvo un atractivo especial desde el primer momento.

“El primer mensaje que recibí fue que me estaban buscando para hacer una serie donde sería hija de Adriana Barraza. Obviamente dije que sí”, recordó.

Más allá del peso del elenco, la actriz destacó la combinación de perfiles que participaron en la producción. “Hay gente de cine, de teatro y que trabaja mucho en televisión. Esa mezcla la vuelve muy rica. Aplaudo mucho esa fórmula”, dijo.

Consideró que uno de los aspectos más interesantes es la crítica a una sociedad obsesionada con las apariencias.

“Me divirtió mucho hacer una familia de clase alta provinciana porque involuntariamente eso permea de muchísima comicidad a la serie. Son personajes preocupados por el qué dirán, por mantener una imagen y esconder cosas que terminan siendo absurdas”, explicó.

La actriz señaló que esa necesidad permanente de aparentar es lo que provoca que la historia conecte con el espectador: “Vemos una familia que intenta sostenerse con alfileres y desde el inicio esos alfileres empiezan a caerse. Ahí es donde comienza el caos”.

Marcus Ornellas compartió esa visión. El actor reveló que aceptó sumarse desde la primera conversación que tuvo con la producción. Además, consideró que uno de los mayores logros es la profundidad de cada uno de los personajes.

Más allá del estreno, los protagonistas también reflexionaron sobre el momento que vive la industria audiovisual mexicana, una conversación que surge ante el crecimiento de las plataformas y la demanda de nuevos contenidos.

Adriana Barraza destacó el crecimiento de la producción y la falta de pantallas, además de la diversidad temática que existe actualmente. “Puedes entrar a cualquier plataforma y encontrar una variedad de historias. Vivimos un panorama mucho más amplio y mucho más multicolor que antes”, señaló.

Mayra Batalla coincidió: “Hay un enorme grupo tratando de mantener un estándar alto y hacerlo cada vez mejor. A veces se logra y a veces no”, afirmó.

Por su parte, Ornellas celebró que las fronteras hayan desaparecido. “Si hacías teatro no hacías cine, si hacías cine no hacías televisión. Hoy podemos movernos entre esos espacios y eso nos nutre”, dijo.