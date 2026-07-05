Llegan aficionados de México e Inglaterra a Estadio Ciudad de México, horas antes del juego | VIDEO

Aficionados, la mayoría mexicanos, esperan apertura de puertas del Estadio Ciudad de México, previo a duelo contra Inglaterra.

Horas antes del inicio del decisivo partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra, aficionados de ambos equipos ya comenzaron su llegada al Estadio Ciudad de México, así como a los Fan Fest distribuidos en la capital del país.

Recorridos a cargo de La Razón de México han permitido atestiguar cómo, pese a que faltan horas para el inicio del partido entre “El Tri” y los “Tres Leones”, cientos de fanáticos ya están llegando a las mencionadas sedes para disfrutar del encuentro, cuyo silbatazo inicial será a las 18:00 horas.

▶️ #VÍDEO | 🇲🇽⚽ La afición comienza a llegar al Estadio Ciudad de México para el esperado México vs Inglaterra. 🏟️🔥

El ambiente ya se siente cargado de emoción, previo a uno de los duelos más esperados del Mundial. 🇲🇽🇬🇧

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En los recorridos realizados por los reporteros de este medio, se aprecia cómo fanáticos con playeras verdes (de México) y blancas (de Inglaterra) comienzan a llenar los accesos aledaños al Estadio.

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Así, las estaciones al sur del Metro de la Ciudad de México, el Tren Ligero, la avenida Tlalpan y otras de las principales vías de llegada al recinto deportivo, ya se encuentran “invadidas” por aficionados del fútbol.

▶️ #VIDEO |🚍🇲🇽 ¡La fiebre del Tri no se detiene!



En pleno transporte público rumbo al Metro Zaragoza, vendedores ambulantes ya ofrecen jerseys “pirata” de la Selección Mexicana previo al duelo de este domingo contra Inglaterra. ⚽🔥



“Una por 150 o dos por 250”, se escucha… pic.twitter.com/8olA7sAbLO — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 5, 2026

El duelo entre México e Inglaterra, en donde ambas selecciones se juegan su supervivencia en el torneo, se jugará la tarde de este domingo, aunque autoridades capitalinas y la misma FIFA han alentado a los aficionados a que lleguen temprano al Estadio, para evitar complicaciones viales y posibles retrasos.

Centro Histórico ya es una fiesta, antes del partido

El Centro Histórico, donde se encuentra el Fan Fest del Zócalo y decenas de pantallas gigantes más, ya es una fiesta a horas del inicio del partido.

▶️ #VÍDEO |🇲🇽⚽ La fiesta ya arrancó en el Centro Histórico de la CDMX, a horas del México vs Inglaterra.

Decenas de aficionados del Tri se concentran en calles cercanas al Zócalo entre porras, banderas y ambiente festivo, con juegos de espuma incluidos. 🎉

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Como lo observó este medio en sus recorridos, aficionados capitalinos se han instalado en varios puntos del Centro Histórico, con banderas, bocinas y porras para animar el ambiente previo al duelo.

Incluso, desde muy temprano, se reportaron largas filas para acceder al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, que transmitirá los encuentros entre Brasil y Noruega y entre México e Inglaterra.

🚨🇲🇽 Operativo en marcha rumbo al duelo entre México e Inglaterra.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos desde la madrugada en el Estadio Ciudad de México para garantizar seguridad, vigilancia y apoyo a los aficionados ⚽👮‍♂️https://t.co/HmLCwCUJnn — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 5, 2026

Se prevé que, nuevamente, el Fan Fest alcance su máxima capacidad, por lo que autoridades capitalinas han pedido que, de ser así, se consideren otras sedes para ver el partido, como las pantallas de Paseo de la Reforma, el Fan Fest de Garibaldi, entre otras.

Más temprano esta semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que este domingo se despliegan más de 17 mil policías en el Zócalo, el Estadio y Paseo de la Reforma, para resguardar la seguridad de los asistentes.

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