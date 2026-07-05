Pablo Vázquez, titular de SSC, supervisa dispositivo de seguridad de Paseo de la Reforma

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, realizó un recorrido sobre Paseo de la Reforma para supervisar el dispositivo de seguridad instalado sobre esta avenida, en el marco de la transmisión en las pantallas gigantes del partido México vs Inglaterra este domingo.

A través de una tarjeta informativa, se informó que Vázquez Camacho hizo el recorrido la mañana de este domingo, acompañado de los Subsecretarios de Operación Policial, Elpidio de la Cruz Contreras; de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño; y el Director Operativo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, Roberto Carlos Ríos.

Autoridades capitalinas recorren Paseo de la Reforma para supervisar dispositivo de seguridad. ı Foto: SSC-CDMX

El objetivo, destacó la SSC-CDMX, es supervisar que los filtros instalados en los accesos a las pantallas monumentales de Paseo de la Reforma no representen una obstrucción para la libre circulación, entre otros puntos.

“...realizaron un recorrido de supervisión de los filtros de seguridad en el corredor de Paseo de la Reforma, para verificar que no haya obstrucción a la ciudadanía, y los cierres viales para evitar el paso de vehículos en la zona”, se lee en la tarjeta informativa de la SSC-CDMX.

#SeguridadMundial | El secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC), acompañado de los subsecretarios de Operación Policial, Elpidio de la Cruz Contreras; de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño; y el Director… pic.twitter.com/dFnhNhncWo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

En tanto, Pablo Vázquez, junto con otros integrantes del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, informaron que mantienen un monitoreo permanente del desarrollo de la jornada de este domingo.

Lo anterior debido a que se espera una alta afluencia de asistentes tanto en el Estadio Ciudad de México, como en el Fan Fest del Zócalo y Paseo de la Reforma, donde se instalaron pantallas para descentralizar la transmisión del partido.

Desde muy temprano, junto a @craviotocesar, @PabloVazC, @angelsanchezco y mandos de la @SSC_CDMX damos seguimiento permanente a la jornada desde la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el objetivo de coordinar acciones y garantizar la seguridad de la… pic.twitter.com/LEUIllNqIL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 5, 2026

Asimismo, en diferentes sedes de la Ciudad de México se celebrarán conciertos y otras actividades culturales alusivas a la jornada de este domingo.

Más de 17 mil policías cuidan duelo México vs Inglaterra

Anteriormente esta semana, la SSC-CDMX informó que son más de 17 mil policías los que resguardan la seguridad de la afición este domingo, por el partido México vs Inglaterra.

#SeguridadMundial | #México-#Inglaterra l Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los aficionados, bajo una perspectiva de mitigación de riesgos por el partido de #México vs #Inglaterra, se desplegarán más de 17 mil policías.



• En el #EstadioCiudadDeMéxico habrá 7… pic.twitter.com/uGHUO1HmbY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

A través de un comunicado, detalló que siete mil 500 policías se desplegarán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se juega el duelo. El objetivo será garantizar el cumplimiento del dispositivo vial Última Milla, así como inhibir la comisión de actos delictivos.

Mientras que, en el Zócalo, serán tres mil 300 los policías desplegados y, sobre Paseo de la Reforma, otros más de seis mil 600.

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