Rompen cerco y llegan a Glorieta

Familias buscadoras marchan nuevamente en CDMX, en medio de pantallas gigantes por partido

Familias buscadoras se concentraron en diversos puntos de la CDMX, especialmente en la zona Centro, donde se instalaron pantallas y dispositivo de seguridad por transmisión masiva de partido

Familias buscadoras marchan nuevamente en CDMX, mismo día de partido México vs Inglaterra.
Familias buscadoras marchan nuevamente en CDMX, mismo día de partido México vs Inglaterra. Foto: La Razón (con capturas de video)
Por:
Arturo Meléndez

Familias buscadoras se manifestaron nuevamente este domingo en la zona Centro de la Ciudad de México, en medio de la instalación de pantallas y escenarios por el Mundial, y rompieron un cerco policial que les impedía llegar a la Glorieta del Ahuehuete.

Medios locales reportaron que, cerca del mediodía de este domingo, colectivos de familias buscadoras se reunieron en distintos puntos de la zona Centro de la Ciudad de México para, desde ahí, avanzar hacia la Glorieta del Ahuehuete (que apodan “Glorieta de los Desaparecidos”) y, de ahí, al Ángel de la Independencia.

Decenas de manifestantes avanzaron sobre Paseo de la Reforma con pancartas, fichas de personas desaparecidas, letreros y gritando consignas como: “¡México, campeón en desaparición!” o “¡Si no hay solución, no rueda su balón!”.

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Una de las principales avenidas por donde avanzó la manifestación fue Paseo de la Reforma, donde, en este momento, se desplegó un complejo dispositivo de seguridad, así como pantallas, escenarios y templetes, para la transmisión masiva del partido México vs Inglaterra del Mundial 2026, que se jugará esta tarde.

Así, medios locales reportaron que, pese a la fuerte presencia policial, las familias buscadoras lograron romper un cerco que les impedía llegar a la Glorieta del Ahuehuete.

Lo anterior provocó un altercado, sin reporte hasta el momento de lesionados o daños mayores.

Una vez en la Glorieta del Ahuehuete, los contingentes marcharán hacia el Ángel de la Independencia con velas, para continuar la exigencia por la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Incluso, algunos contingentes iniciaron la protesta desde el Ángel de la Independencia, e instalaron mantas de desaparecidos frente a las pantallas que se encuentran montadas para la transmisión masiva del partido.

De manera paralela, se registró otra concentración de familias buscadoras sobre Periférico Sur, donde, además, se suman otros contingentes de la llamada Asamblea Antimundialista, que protestan contra la gentrificación, el despojo y otros fenómenos que han atribuido a la organización de la Copa Mundial de Fútbol en la Ciudad de México.

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