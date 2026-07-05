Clara Brugada supervisa operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra en CDMX

De izq. a der.: el secretario de Gobierno CDMX, César Cravioto; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, supervisa el desarrollo del operativo de seguridad implementado con motivo del partido entre México e Inglaterra.

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina compartió imágenes en las que aparece acompañada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero.

Gobierno de la CDMX supervisa desarrollo de jornada durante partido México vs Inglaterra. ı Foto: X @ClaraBrugadaM

“Damos seguimiento permanente a la jornada desde la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el objetivo de coordinar acciones y garantizar la seguridad de la población“, escribió.

Desde las primeras horas del día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a miles de policías en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, así como en el Zócalo y Paseo de la Reforma, donde se desarrollan las principales actividades relacionadas con el encuentro del Mundial.

Desde muy temprano, junto a @craviotocesar, @PabloVazC, @angelsanchezco y mandos de la @SSC_CDMX damos seguimiento permanente a la jornada desde la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el objetivo de coordinar acciones y garantizar la seguridad de la… pic.twitter.com/LEUIllNqIL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 5, 2026

Tras los cuatro decesos registrados la semana pasada durante los festejos por el triunfo del Tri frente a Ecuador, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó las medidas preventivas.

Entre ellas, decretó un aforo máximo de 25 mil personas en la zona del Ángel de la Independencia, la instalación de más pantallas sobre Paseo de la Reforma y la promoción de festivales futboleros para distribuir la afluencia de asistentes y evitar aglomeraciones.

Más de 17 mil policías cuidan CDMX durante partido México vs Inglaterra

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un estado de fuerza de más de 17 mil elementos en los principales puntos de reunión habilitados para seguir el partido entre México e Inglaterra, con el objetivo de garantizar la seguridad de aficionados y visitantes.

#SeguridadMundial | A través de inspecciones, filtros de seguridad, despliegue operativo y presencia en accesos, la #SSC garantiza espacios seguros para que el #FanFest del #Zócalo y sus actividades se desarrollen de manera ordenada y segura para todas y todos los aficionados que… pic.twitter.com/n2gFqslJXS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

El operativo abarcará el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo, el corredor de Paseo de la Reforma y los distintos Festivales Futboleros organizados en la capital.

Del total de efectivos, siete mil 500 serán asignados al estadio, donde implementarán el dispositivo denominado “Última Milla”, que contempla filtros de acceso, cierres parciales a la circulación y acciones para impedir el ingreso de objetos prohibidos.

⚽📍 Vive la emoción de cada partido en la #CapitalDeLaTransformación.



Consulta la ubicación de las pantallas instaladas en la ciudad y encuentra el punto más cercano para disfrutar cada encuentro junto a miles de aficionadas y aficionados. 🎉🇲🇽



¡La pasión por el fútbol nos… pic.twitter.com/ICTfg3MQwr — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 5, 2026

En el Zócalo, tres mil 300 policías vigilarán los accesos y realizarán revisiones preventivas; además, cuando se alcance la capacidad máxima del recinto, los asistentes serán canalizados hacia las 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

En Paseo de la Reforma, la presencia policial aumentará 30 por ciento, con más de 6 mil elementos encargados de controlar el flujo de personas, mantener vigilancia permanente y proteger el entorno del Ángel de la Independencia, considerado el punto de mayor concentración.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am