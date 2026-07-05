¡Otra vez! Mexicanos llevan ruidosa ‘serenata’ a Inglaterra previo al partido | VIDEO

Aficionados mexicanos le llevaron una ruidosa “serenata” a los jugadores de la Selección de Inglaterra antes del partido contra México que se juega este domingo, hecho que ya había ocurrido con el equipo de Ecuador y que fue duramente condenado en redes sociales.

A través de medios digitales se difundieron videos que muestran cómo aficionados mexicanos volvieron a organizar una fiesta al pie del hotel JW Marriott Mexico City Santa Fe, donde se hospedan los jugadores de la Selección de Inglaterra.

Los mexicanos sí llevaron serenata y pirotecnia al hotel de Inglaterra JAJAJAJAJA no mames ese misil de fuegos artificiales no lo tiene ningún ejército pic.twitter.com/z3S717QYTo — Roberto Haz (@tudimebeto) July 5, 2026

En la grabación se mira cómo la afición tricolor toca música, hace ruido y hasta lanza pirotecnia. Todo con el mismo propósito: mantener despiertos a los jugadores de los Three Lions para que lleguen cansados al duelo contra la Selección Mexicana y pierdan.

¿Selección de Inglaterra se dispersó en 14 hoteles? Esto se sabe

Precisamente para evitar las ruidosas “serenatas”, como la que los aficionados mexicanos dieron a Ecuador, se reportó que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) tomó medidas drásticas.

La Selección de Inglaterra, en su último partido, contra Congo. ı Foto: Reuters

Así, según varios medios y trascendidos en redes sociales, la FA habría pedido dispersar a los jugadores de la Selección de Inglaterra en 14 o 15 hoteles a lo largo de la Ciudad de México, para evitar que la afición mexicana los encontrara e interrumpiera su descanso.

No obstante, esta información no ha sido verificada, y los supuestos 14 hoteles de la Selección de Inglaterra son, hasta el momento, un mito o un bulo.

England reportedly have FIFTEEN hotels booked in Mexico City... 😂 pic.twitter.com/a6b7tOOkhx — The Footy Feed (@TheFootyFeed) July 3, 2026

Sin embargo, de acuerdo con reportes de diversos medios, la dirigencia de los Three Lions sí tomó medidas para evitar que sus jugadores fueran molestados.

De acuerdo con el diario BBC, desde un inicio se habría buscado mantener secreto el hotel donde se hospedarían los jugadores, con el objetivo de que no fueran localizados por la afición mexicana.

🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | MUNDIAL 2026: Fans de México afuera del hotel de Inglaterra la noche del sábado.



Inglaterra reservó 14 hoteles por toda la ciudad para esconderse de los mexicanos. pic.twitter.com/MQ9VdYxwXM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 5, 2026

Asimismo, según estos reportes, se habría escogido el hotel JW Marriott debido a su ubicación estratégica y su capacidad para aislar el ruido de la Ciudad. Incluso, según el medio Infobae, se habrían implementado medidas especiales para garantizar el sueño de los futbolistas, como el uso de tapones y de máquinas de ruido blanco.

Incluso, la llegada de la Selección de Inglaterra estuvo acompañada de un operativo de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

🚨 La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que presentó un reclamo ante la organización del Mundial, luego del escándalo provocado por aficionados mexicanos afuera del hotel de concentración de la selección de Ecuador.



La #FEF calificó los hechos como antideportivos y… pic.twitter.com/3GN3EhGhWv — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) June 30, 2026

La madrugada del 30 de junio, aficionados mexicanos llevaron “serenata” a los jugadores de la Selección de Ecuador. Si bien los responsables fueron retirados por la policía capitalina, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó una queja por estos hechos.

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