Con megáfonos y cubetas: aficionados ‘dan serenata’ para desvelar a la Selección de Ecuador

La previa del partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzó con un ambiente intenso fuera de la cancha. Durante la noche del lunes, decenas de aficionados mexicanos se reunieron en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana, en la zona de Santa Fe, para realizar una ruidosa serenata que, según diversos reportes, impidió el descanso del equipo sudamericano.

La concentración de seguidores se prolongó por varias horas y obligó a la intervención de elementos de la policía capitalina, aunque el grupo permaneció en el lugar hasta pasada la medianoche.

🚨🇲🇽 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Hundreds of Mexican fans have gathered outside the HOTEL where the Ecuador national team is staying.



They are making all kinds of noise: Car horns, trumpets, speakers, and chants. Several Ecuador players have already been seen looking out of their hotel… pic.twitter.com/aOCcSHidwF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 30, 2026

Aficionados mexicanos arman serenata

Poco antes de la medianoche, la tranquilidad en los alrededores del hotel se rompió con el sonido de megáfonos, cubetas, garrafones y hasta platillos que los aficionados utilizaron para generar el mayor ruido posible.

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El objetivo, de acuerdo con el ambiente que se vivía en el lugar, era desvelar a la Selección de Ecuador antes del compromiso frente al combinado mexicano en el Estadio Ciudad de México.

La delegación ecuatoriana, que horas antes había llegado a la capital tras un viaje cercano a las nueve horas, habría solicitado la intervención de las autoridades debido a que el ruido impedía el descanso de jugadores y cuerpo técnico.

De acuerdo con distintos reportes, incluso se planteó la posibilidad de cambiar de habitaciones dentro del hotel para alejarse del escándalo; sin embargo, ya no existía disponibilidad en el inmueble.

Aficionados mexicanos se reunieron anoche afuera del hotel Westin en Santa Fe, donde se encuentra la Selección de Ecuador



Hicieron ruido toda la madrugada para no dejarlos dormir, hasta fuegos artificiales hubo



📹 Reforma pic.twitter.com/f43jiQeOGS — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 30, 2026

Mientras tanto, la afición mexicana continuó cantando, brincando y haciendo sonar los objetos que llevó para animar la noche. Ni siquiera la lluvia provocó que los asistentes abandonaran el sitio.

Minutos después arribaron elementos de la policía de la Ciudad de México equipados con escudos para intentar controlar la situación. No obstante, los uniformados principalmente resguardaron la zona y evitaron afectaciones a la circulación, mientras los aficionados permanecían en el lugar.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el ambiente que se vivió durante varias horas frente al hotel, imágenes que rápidamente se viralizaron entre aficionados de ambos países.

La serenata concluyó poco después de la 01:00 de la madrugada cuando aumentó la presencia policial en el lugar.

Ahora, toda la atención se traslada al terreno de juego. México y Ecuador se enfrentarán este martes a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, en el Estadio Ciudad de México por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo que resulte vencedor avanzará a la siguiente ronda y volverá a disputar su encuentro en la capital mexicana.

MÉXICO VS ECUADOR YA EMPEZÓ



Trompetas, bocinas, gritos y cánticos retumban afuera del hotel de Ecuador en la madrugada previa al partido. La afición mexicana busca impedir que el rival descanse.



Lo que sea, por una ventaja… aunque el precio pueda ser una sanción de la FIFA. pic.twitter.com/KGtsik5UAG — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 30, 2026

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LMCT