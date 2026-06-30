Noruega y Costa de Marfil aspiran a inédito triunfo

El estadio de los Vaqueros de Dallas recibe el choque entre Costa de Marfil y Noruega, selecciones que clasificaron segundas de sus respectivos pelotones y que buscan su primer triunfo de la historia en una fase de eliminación directa de Copa del Mundo.

Los vikingos rojos decidieron bajar sus remos en una carrera que consideraron irrelevante para recuperar fuerzas. Aunque sorprendió, la estrategia le ha permitido a Erlin Haaland y a sus compañeros llegar fuertes al desafío contra el representativo africano.

El Dato: Cada una de las dos selecciones registró dos triunfos y una derrota en la primera fase. Los europeos, con suplentes, perdieron ante Francia.

“Ningún equipo tuvo tan poco descanso entre el último partido y éste, y tenemos otro encuentro en pocos días, así que no hay nada que pensar”, justificó el director técnico Stale Solbakken, quien le dio descanso a casi todos los titulares contra Francia en el cierre de la primera ronda. “Tenemos energía y buenas oportunidades. Queremos avanzar hasta donde podamos y en eso nos enfocamos”, agregó.

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Los europeos, que se han destacado, en la competencia tripartita por la performance de sus hinchada que recrea el “Ro” (rema) en las tribunas, se perfilan como favoritos por la potencia de su ataque liderado por Haaland, qu anotó cuatro goles en dos partidos de fase de grupos en el regreso de los nórdicos al máximo certamen tras 28 años.

26 puntos hizo el país africano en eliminatoria

El delantero, de 1.95 metros, ha marcado en 12 partidos consecutivos con Noruega. Suma 24 dianas en ese tramo. En la actual edición del certamen, está a dos del máximo goleador Lionel Messi y a uno de igualar al delantero francés Kylian Mbappé.

Pero los Elefantes, que superaron la ronda inicial por primera vez en cuatro participaciones mundialistas, exhibieron disciplina ofensiva y un juego de ataque que amerita tomar recaudos con Amad Diallo y la revelación Yan Diomandé, el extremo de Leipzig por quien el PSG ha ofrecido 100 millones de dólares.

“Hemos estado analizando a Costa de Marfil durante los últimos días y debo decir que el equipo me ha impresionado muchísimo”, comentó el mediocampista noruego Sander Berg. El que gane va contra Brasil, el domingo.