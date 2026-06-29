Un conmovedor Javier Aguirre, agradecido por la oportunidad que le da la vida

Restan pocas horas para que arranque uno de los partidos más importantes en la historia de México. El Tricolor choca ante su similar de Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca y en 90 minutos o más debe demostrar que las rachas históricas que se rompieron en la fase de grupos no fueron solamente un espejismo.

En conferencia de prensa Javier Aguirre, entrenador nacional, reconoció que la ilusión sigue a tope y que está agradecido con la gente que lo convenció de quedarse y con Dios por permitirle vivir este momento en su país.

▶️ #VIDEO | "Es un torneo que se define en 90 minutos... o un poco más". Javier Aguirre lo tiene claro: ante Ecuador no hay margen de error. El Tri está a un partido de seguir escribiendo una página histórica y el "Vasco" confía en que su equipo dé otro golpe de autoridad ⚽🇲🇽… pic.twitter.com/ZBFBfGhlDZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 29, 2026

“Es un partido muy especial por que estoy en casa, con los míos. Tengo un grupo humano espectacular y tengo una muy buena selección y estar aquí representa mucho, pues hace dos años estaba en Mallorca y ni siquiera me imaginaba estar aquí en frente de ustedes y en la previa de un partido muy importante para mí y para el país y no tengo más que palabras de agradecimiento al de arriba y a la gente que confío en mí y que cuando renuncié me dijo ‘quédate’ y bueno aquí estoy, aquí sigo dando lata”, dijo el Vasco.

Javier Aguirre ve una familia en la Selección Mexicana

El entrenador reconoció que tiene un grupo de futbolistas que son grandes seres humanos y que son una familia dentro del CAR, resaltando que es algo importante para la unión del plantel.

“Desde que abrazamos esta profesión entendemos que es éxito o fracaso, nunca hay un término medio, solo hay un campeón y los demás fracasaron y aprendemos desde jóvenes a eso, a las críticas, la etiquetas y es algo inherente al cargo. Estamos preparados a todo y queremos seguir creciendo y hay que entender que somos eres humanos y que también sentimos y padecemos, pero siempre queremos lo mejor para nuestra selección. En el CAR somos una familia con la misma ilusión intacta desde hace 60 días que nos concentramos y seguimos pensando en el principal objetivo”, resaltó el timonel.

Al ser cuestionado sobre lo que espera de Ecuador, el Vasco sabe que “son muy intensos, se espera un partido muy cerrado, con muchos manos a mano. Le ganaron a Alemania y con eso se dice todo. Va a ser un partido complicado y tendremos que estar muy alertas y atentos para imponer nuestro estilo y ganar”.

▶️ #VIDEO | Javier Aguirre aseguró que, en el aspecto mental, su equipo está muy bien y eso no le preocupa; sin embargo, reconoció que dentro de la cancha aún hay aspectos por mejorar.

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Por otra parte, declaró que su equipo vive un gran momento y eso le ayuda mucho a tener la duda de elegir a quien poner en los partidos , pues prefiere tener una baraja amplia que sólo a un jugador.

“Prefiero sentirme presionado y tener seis o siete opciones que solamente tener un jugador que tiene que estar sí o sí porque no hay otro. Entiendo el cuestionamiento y el debate, conozco y sé cómo está el asunto. Es algo que exige en el futbol y es bueno, sino no tendría sentido; el futbol sería muy aburrido si no tuviéramos debates y polémicas. En todas las posiciones tengo mucha competencia y esta sabrosa la decisión”, añadió.

Javier Aguirre resalta el apoyo y la importancia de la afición

Javier Aguirre, fiel a su costumbre, resaltó que “hemos estado bien en los tres partidos. Contra Sudáfrica nos faltó estar más juntitos y por eso nos hacían muchas triangulaciones. Con Corea corregimos muy bien eso, pero nos faltó profundidad y contra Chequia, sobre todo en la segunda parte, llevamos el partido a donde queríamos. Espero que mañana tengamos un poquito de todo y son cosas que uno va intentando mejorar, pero de la cabeza yo puedo asegurar que el equipo está bien”.

El exentrenador del Monterrey, Atlético de Madrid, Japón y muchos otros, también le agradeció a la afición y sabe del papel tan importante que juega, por lo que desea que tanto los fans como los jugadores sigan con la misma sintonía.

“Sin duda, la afición es el jugador número 12 y ayuda mucho saber que está tu gente allá arriba, tu gente más cercana como tu familia y que te están viendo en la mayoría de todas las televisiones del país. Espero que los jugadores estén en comunión con la afición y que se entreguen. Los abucheos están bien, de eso se trata, pues la afición quiere ver a su equipo ganar , jugar bien y golear. Es una exigencia bonita para nosotros, pues jugar en casa te obliga al doble esfuerzo”, acotó.

Por último, manifestó que es un nuevo campeonato y que “ es un torneo a 90 minutos, o bueno quizá un poco más, está muy parejo todo y lo que sí puedo decir es que lo que menos tendremos es ansiedad o nerviosismo”.

EVG