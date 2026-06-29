¿Con qué uniforme jugará México vs Ecuador? El Tricolor define el jersey para el juego de 16vos de final

El conjunto de Javier Aguirre disputará su segundo partido del torneo con la playera principal.

La Selección Mexicana recuperará su uniforme tradicional para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Después de utilizar el uniforme negro frente a Corea del Sur y el blanco contra Chequia, el equipo dirigido por Javier Aguirre volverá a portar la clásica camiseta verde, short blanco y calcetas rojas en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con información de TUDN, el Tricolor disputará con su indumentaria principal el compromiso de eliminación directa programado para el próximo martes, en un partido que definirá al clasificado a los octavos de final. Será apenas la segunda ocasión que México utilice el uniforme verde durante el torneo, luego del partido inaugural frente a Sudáfrica.

El uniforme histórico regresa para un partido sin margen de error

La decisión de volver a la playera verde coincide con uno de los encuentros más importantes para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Después de superar la fase de grupos con paso perfecto, el conjunto nacional intentará aprovechar tanto la localía como el simbolismo de vestir los colores que históricamente han acompañado algunos de los momentos más importantes del futbol mexicano.

Se espera que más de 80 mil aficionados conviertan las tribunas del Estadio Ciudad de México en un auténtico mar verde para respaldar al equipo de Javier Aguirre en busca del boleto a los octavos de final.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Ecuador del Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Horario en México (centro): 19:00 horas.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

El vencedor avanzará a los octavos de final, instancia que también se disputará en el Estadio Ciudad de México, por lo que el Tricolor buscará extender su estancia en casa y mantener vivo el sueño de firmar la mejor actuación de su historia en un Mundial como anfitrión.

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