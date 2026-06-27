¡OFICIAL! Ecuador es el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026; ¿Cuándo se enfrentan?

En la recta final de la fase de grupos, México conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La escuadra de Javier Aguirre ya comienza a preparar su enfrentamiento que será ante su similar de Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Con la victoria de Inglaterra sobre Panamá y el empate entre Ghana y Croacia, los ecuatorianos se convierten en el sinodal de México en busca de los octavos de final. No será un partido sencillo para el Tricolor, ya que Ecuador sabe lo que es jugar con altura y ya han enfrentado a la Selección Mexicana en el pasado, en Copa América, Mundiales y partidos amistosos.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

¿Cuándo se enfrentan Ecuador y México en el Mundial 2026?

México ya se prepara para iniciar su participación en la ronda de eliminación directa con Ecuador, que será un encuentro lleno de emociones entre uno de los anfitriones y el segundo puesto de las Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol.

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El compromiso de dieciseisavos de final será el martes 30 de junio del 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México, en donde el Tricolor buscará aprovechar la localía para meterse a los octavos de final de la competencia internacional.

Ecuador se metió a la segunda fase del torneo de la FIFA después de vencer sorpresivamente a Alemania en su último partido de fase de grupos. La Tri le dio la vuelta al marcador ante los germanos para conseguir un resultado histórico que los metió a la ronda de 32 equipos.

Un gol que hizo vibrar a todo México. ❤️



Cuadro por cuadro, la definición y celebración de Julián Quiñones, la de su segundo gol en la Copa del Mundo, el tanto que encaminó otra noche inolvidable para el Tricolor. ✨#SomosMéxico pic.twitter.com/lIOpsyEosP — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

México ya conoce su camino en la ronda de eliminación directa

México clasificó como primer lugar del Grupo A a la ronda de dieciseisavos de final, pero el Tricolor no tendrá un camino sencillo en busca de llegar a su primera final de una Copa del Mundo.

El equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Ecuador en la primera ronda y en octavos de final podrían verse las caras con Inglaterra o Senegal, en caso avanzar a cuartos de final, su rival puede ser Brasil, Japón, Costa de Marfil o Noruega.

En la ronda de semifinales Argentina puede ser una de las selecciones a las que enfrentará, aunque aún falta mucho camino por recorrer y les quedan dos partidos en la cancha del Estadio Azteca si logran avanzar a los octavos de final.

DCO