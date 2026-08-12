Seis de 18 clubes de Liga MX siguen vivos en Leagues Cup

Las eliminaciones de Tigres y del Atlante a manos de Whitecaps y Minnesota dejaron vivos a solamente seis de los 18 clubes de la Liga MX en la Leagues Cup, grupo en el que ya estaban Pachuca, Atlas y Pumas; Tuzos y Zorros se despidieron con triunfos, pero los del Pedregal apenas sumaron un punto después de caer en penaltis frente al Columbus Crew.

Si bien los de la UANL derrotaron en penaltis a Whitecaps en el Estadio Universitario, tras un empate 1-1, quedaron fuera con seis puntos, misma cosecha de América, Cruz Azul, León y Bravos, que llevan esa cosecha por triunfos en tiempo regular y no desde los 11 pasos.

Tigres terminó el duelo efectuado en el Volcán con nueve elementos tras las expulsiones de Diego Lainez y Nahuel Guzmán por insultar y empujar al árbitro Iván Barton, respectivamente.

Los Potros de Hierro perdieron 3-1 en contra de los de Mineápolis en un duelo en el que se había ido al descanso con ventaja, gracias a un autogol de Devin Padelford. Mauricio González y Joaquín Pereyra convirtieron las anotaciones para el equipo de la MLS.

La derrota dejó fuera de la competencia binacional al Atlante con tres unidades, pues necesitaba el triunfo para mantenerse en la pelea, aunque también requería estar pendiente de los resultados de León, América y Cruz Azul, que ganaron sus primeros dos cotejos.

Por su parte, Pachuca y Atlas, que ya llegaron eliminados a la tercera jornada, se despidieron de la League Cup con victorias sobre Charlotte (1-0) y Cincinnati (2-1), respectivamente, mientras que Pumas acabó su participación con solamente un punto luego de que cayó 3-2 en penaltis a manos del Columbus Crew tras un empate a un gol.

Los del Pedregal terminaron el duelo celebrado en el ScottsMiracle-Gro Field con 10 jugadores tras la expulsión del argentino Luciano Herrera, quien había ingresado de cambio al inicio del segundo tiempo para tener actividad en su tercer cotejo como jugador auriazul.

El equipo de Ohio puso tierra de por medio muy rápido, pues lo ganaba desde el 9’ gracias a Tarun Kamuranchi, quien abatió con un remate de cabeza a Keylor Navas tras un centro de Brais Méndez.

Pumas consiguió la igualada justo antes del entretiempo, cuando al minuto 45 apareció Álvaro Angulo con un disparo raso de derecha en el área, luego de ser asistido por Uriel Antuna.

Esteban Solari, director técnico de los felinos, realizó dos modificaciones al arranque del complemento al mandar al terreno de juego a Pedro Vite y a Luciano Herrera, quien dejó a la entidad del Pedregal con 10 integrantes tras ser expulsado al minuto 72.

El extremo argentino recibió el cartón rojo luego de que le dio un codazo sin el balón en disputa a Sean Zawadzki.

El marcador no se volvió a mover y el vencedor tuvo que definirse en tanda de penaltis, donde fueron más efectivos los jugadores del Columbus Crew, que acertaron tres sus cuatro cobros por solamente dos de Pumas, por los que fallaron desde los 11 pasos Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva.

El Atlas cerró su participación en la Leagues Cup con una victoria de 2-1 sobre Cincinnati en el TQL Stadium. Florián Monzón (79’) y Jesús Serrato (85’) convirtieron las anotaciones de los rojinegros, que vinieron de atrás luego de que Evander había adelantado a los de la MLS con su diana al minuto 44.

Por su parte, la única victoria del Pachuca en el certamen llegó gracias a un gol de Alán Bautista al minuto 91 del duelo desarrollado en el Bank of America Stadium contra Charlotte.

Los Bravos vieron frenado de fea forma su buen paso al ser goleados 3-0 por el Real Salt Lake, después de que habían superado en las jornadas previas a Minnesota (2-1) y Vancouver Whitecaps (3-1).

Ahora, los de Ciudad Juárez esperan que Toluca y Monterrey no ganen para seguir adelante. Los Diablos van ante Dallas y los Rayados contra Nashville SC.

Córdova se pierde el resto del torneo

El mediocampista mexicano Sebastián Córdova se perderá lo que resta del Torneo Apertura 2026 con Pumas, esto luego de que se dio a conocer que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, derivada de la lesión que tuvo en el juego de la Leagues Cup contra Cincinnati.

“El Club Universidad Nacional informa que después de efectuarse las evaluaciones médicas correspondientes, el jugador Sebastián Córdova presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, reveló el equipo auriazul por medio de un comunicado.

Debido a este diagnóstico, Sebastián Córdova será operado en los próximos días, informó también Pumas, club al que el canterano del América se unió como refuerzo para el actual Apertura 2026.

A pesar de que el conjunto capitalino no dio detalles, se espera que el tiempo de recuperación de Sebastián Córdova Reyes sea de siete a nueve meses.

De ser el caso, el mediocampista originario de Aguascalientes volvería a las canchas hasta marzo de 2027, por muy pronto, ya avanzado el Torneo Clausura del próximo año.

El único gol que ha marcado como felino sirvió para que los dirigidos por Esteban Solari derrotaran 2-1 al Toluca en calidad de visitantes, en la segunda fecha de la Liga MX.