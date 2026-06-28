¿Dónde se jugará el partido México vs Ecuador?

La Selección Nacional de México logró pasar a dieciseisavos de final como líder de grupo y sin goles en contra, por lo que se enfrentarán este martes a la Selección de Ecuador.

Luego de que en el partido contra Chequia México lograra anotar tres goles, lograron tener un total de nueve puntos y colocarse en la novena posición dentro del Ranking de la FIFA del Mundial de este 2026.

Durante y después del partido del pasado 24 de junio se tuvieron varios momentos, pues pese a la Ley Seca las y los aficionados celebraron en grande el triunfo de la Selección en el Ángel de la Independencia, demostrando que los mexicanos tienen la fiesta en las venas.

Hay historias que parecen escritas por el propio destino. 🥹⚽️



En esta #MáquinaDelTiempo, presentada por @Banorte_mx, recordamos el día que ‘Tilón’ Chávez anotó su único gol oficial con el Tricolor, ¡exactamente en la misma portería donde Mateo anotó! 🧠✨#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/jJt154HXVq — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Fecha, hora y lugar del partido México contra Ecuador

El partido de México contra ecuador del próximo 30 de junio será a las 19:00 horas, y este partido se dispurará en el Estadio Ciudad de México, por lo que los hinchas mexicanos podrán ver al equipo de nueva cuenta en la capital.

La alineación del partido contra Ecuador estará conformada por Tala Rangel, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gil Mora, Roberto Piojo Alvarado, Julián Quiñones, y Raúl Jiménez.

Para el próximo partido de la Selección Mexicana el Gobierno estableció que se suspenderán clases en todos los niveles educativos, y que las y los trabajadores del sector público a nivel federal harán home office.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Uno de los momentos que se viralizó de manera negativa después del partido anterior fue un video en el que un aficionado dentro del Estadio Ciudad de México lanzó cerveza a una creadora de contenido de futbol.

La redes se movieron rápidamente, y los internautas lograron identificar al sujeto que aparece en el video de Terefifas, quien a pesar de que pensó que la mojada había sido parte de la celebración al ver su video se percató que el evento fue totalmente intencional.

Además del desafortunado evento de Terefifas, horas después de la celebración en el Ángel de la Independencia la cantante Kenia Os dio a conocer que estuvo presente entre todas las personas, pero ella utilizó una máscara de luchadora para poder pasar desapercibida.

Entre los grandes videos en los que se preguntan si se trata de México o Inteligencia Artificial, el Mundial ha dejado ver varios momentos inigualables, como el gallo con una playera de las Selección entre la celebración.

Para este martes se espera que, en caso de que México logre ganarle a Ecuador, también se arme una celebración en grande tanto en la CDMX como en las demás sedes mundialistas.

Un gol que hizo vibrar a todo México. ❤️



Cuadro por cuadro, la definición y celebración de Julián Quiñones, la de su segundo gol en la Copa del Mundo, el tanto que encaminó otra noche inolvidable para el Tricolor. ✨#SomosMéxico pic.twitter.com/lIOpsyEosP — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.