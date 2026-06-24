Aficionados abarrotan el Ángel de la Independencia tras triunfo de México sobre Chequia | VIDEO

Festejos en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México sobre Chequia.

Ni siquiera la intensa lluvia que castiga la Ciudad de México ha logrado apagar el ánimo de miles de aficionados que la noche de este miércoles se dan cita en el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de la Selección Mexicana tras su victoria 3-0 sobre Chequia.

Desde temprano, la afición mexicana arribó al Paseo de la Reforma, donde se instalaron pantallas para desahogar el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México, que lució abarrotado incluso desde dos horas antes del inicio del partido, que cerró la fase de grupos del Mundial.

Con espuma, banderas y vuvuzelas en ristre, la celebración empezó temprano en los distintos puntos mundialistas, en la antesala al encuentro por el que se decretó la llamada “ley seca”, para evitar que el consumo de alcohol empañara la festividad.

TE RECOMENDAMOS: Evita el tráfico pesado Hoy No Circula jueves 25 de junio 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

▶ #Video | 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 Desde el Ángel de la Independencia en la previa del México - Chequia, aficionados se bañan en espuma.



📹: Luis Olivera



Sigue el minuto a minuto aquí: https://t.co/hMH1E4Jzmt #México #Chequia #Noticias #Deportes pic.twitter.com/Yx2wfnI3I5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 25, 2026

Cuando la Selección Mexicana cerró el marcador con la portería intacta, una procesión de aficionados salió del primer cuadro de la capital con dirección al Ángel de la Independencia para festejar hasta entrada la madrugada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr