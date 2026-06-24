Mexicanos convierten Times Square en una fiesta tras triunfo de México a Chequia

La contundente victoria de México sobre Chequia en la Copa Mundial 2026 no solo provocó celebraciones en distintas ciudades del país, sino que también desató una auténtica fiesta entre la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Uno de los escenarios que más llamó la atención fue Times Square, en Nueva York, donde cientos de aficionados se reunieron para festejar el triunfo del Tricolor.

Los videos compartidos en redes sociales se viralizaron rápidamente al mostrar cómo los seguidores mexicanos tomaron una de las plazas más famosas del mundo con banderas, cánticos y porras dedicadas a la Selección Nacional.

La euforia llegó después de que México derrotara 3-0 a Chequia en su último partido de la fase de grupos, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda con paso perfecto y escribir una página histórica en las Copas del Mundo.

It’s been over an hour, it’s still mex vs col in Times Square 😂😂 pic.twitter.com/Lx3IoKV1z1 — NJALBERTO (@njalberto_) June 25, 2026

En las grabaciones que circulan en internet se observa a decenas de personas congregadas en Times Square mientras entonan el tradicional “Cielito Lindo”, agitan banderas mexicanas y celebran cada uno de los goles anotados por el equipo nacional.

Algunos videos muestran cómo automovilistas hicieron sonar sus cláxones mientras los aficionados coreaban “¡México, México!” en medio de una de las zonas turísticas más concurridas de Nueva York.

La celebración en Times Square tuvo como origen una actuación que ya quedó marcada en la historia del futbol mexicano. El combinado dirigido por Javier Aguirre venció 3-0 a Chequia gracias a las anotaciones de Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Mateo Chávez.

La fiesta mexicana se extiende por Estados Unidos

Nueva York no fue el único punto donde se registraron festejos.

En diversas ciudades estadounidenses con importante presencia de la comunidad mexicana también se reportaron reuniones espontáneas para celebrar el triunfo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL