Fan Fest del Zócalo alcanza su máxima capacidad por México vs Chequia; piden ir a sedes alternas

A hora y media del partido México vs Chequia del Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Fan Fest del Zócalo capitalino está a su máxima capacidad.

“Recuerda que también puedes disfrutar del partido en el Monumento a la Revolución o una de las pantallas instaladas en 12 puntos más en el Centro Histórico”, indicó

La Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución se consolidan como los epicentros de auxilio para los miles de fanáticos rezagados. ı Foto: tomada de X: @SSC_CDMX.

La dependencia capitalina refirió que el Fan Fest del Zócalo está lleno, por lo que llamó a los fanáticos del futbol a acudir a las siguientes sedes alternas, donde hay pantallas para ver el encuentro del Tri:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

“Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el Fan Fest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que te recomendamos acudir al corredor de Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la del Caballito”, señaló la SSC en la red social X.

La #SSC informa:



Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el #FanFest del Centro Histórico, la plancha del #Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que te recomendamos acudir al corredor de Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de… pic.twitter.com/qDrY8Ng0pz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 24, 2026

El Gobierno capitalino instaló 30 pantallas en estos tres puntos de la zona centro para que las personas disfruten del partido del Mundial en el que México disputará su último encuentro de la fase de grupos.

Dan más alternativas para ver México vs Chequia

Además, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que la Diana Zazadora ya se encuentra a su máxima capacidad. por lo que dio más alternativas.

indicó que los aficionados que quieran disfrutar del partico México vs Chequia del Mundial 2026, pueden acudir a las siguientes localidades:

Monumento a la Revolución

Avenida Juárez

“Evitemos aglomeraciones y vivamos esta fiesta en orden”, escribió el funcionario de la Ciudad de México.

¡El Ángel de la Independencia, el #Zócalo y la Diana Cazadora están a su máxima capacidad! ⚽🇲🇽🎉



Para que disfruten del partido con mayor comodidad, recuerden que también tenemos pantallas instaladas en el #MonumentoALaRevolución y en Av. Juárez.



Evitemos aglomeraciones y… pic.twitter.com/ay2ECpj0Bs — César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026

¿Quién jugará en este partido del Grupo A?

Se reveló el 11 inicial de Javier Aguirrepara el juego de México ante Chequia en la Copa del Mundo 2026 y sí fue sorpresivo.

México llegó clasificado al partido y como líder del Grupo A , por lo que el cuerpo técnico analiza administrar cargas y evitar perder a jugadores antes de la ronda de eliminación directa.

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado.

Con dicha alineación, la mayoría de los jugadores mexicanos convocados ya debutaron en el Mundial 2026. Los únicos que no han tenido actividad han sido Guillermo “Memo” Ochoa y Carlos Acevedo.

El 11 de Javier Aguirre para el México vs Chequia de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

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JVR