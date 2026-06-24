Ecuador vs. Alemania: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo E de la Copa del Mundo 2026

Alemania llega como líder del Grupo E tras sumar dos victorias en sus primeros compromisos mundialistas.

Ecuador enfrentará a Alemania este jueves en un partido decisivo del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, donde la “Tri” está obligada a conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Del otro lado estará una selección alemana que llega con dos triunfos consecutivos y con el liderato del sector al alcance de la mano. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece ha mostrado momentos de buen futbol, pero la falta de contundencia le ha impedido convertir ese dominio en victorias.

Tras empatar sin goles frente a Curazao, Ecuador quedó contra las cuerdas y ahora necesita competir al máximo nivel ante una de las potencias del torneo.

La selección europea, por su parte, confirmó su calidad al superar con autoridad a Curazao y remontar un complicado encuentro frente a Costa de Marfil. El equipo de Julian Nagelsmann ha encontrado equilibrio entre experiencia y juventud, con futbolistas como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz marcando diferencias en ataque.

Una prueba de carácter para Ecuador

Más allá del resultado, el combinado sudamericano necesita mostrar una versión mucho más efectiva frente al arco rival. La generación encabezada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán y Enner Valencia llega a este compromiso con la responsabilidad de responder en el escenario más importante.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido Ecuador vs Alemania?

Día: jueves 25 de junio

Estadio: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Horario: 14:00 horas.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium

Posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Piero Hincapié, Jordy Alcívar, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata, Enner Valencia.

Alemania: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz, Deniz Undav.

Antecedentes entre Ecuador y Alemania

Ambas selecciones solo se han enfrentado una vez en la historia de los Mundiales. Fue durante la fase de grupos de Alemania 2006, cuando el conjunto anfitrión se impuso por 3-0 gracias a un doblete de Miroslav Klose y un tanto de Lukas Podolski.

Veinte años después, Ecuador buscará escribir una historia diferente frente a una Alemania que vuelve a presentarse como favorita.

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