Cristiano Ronaldo no deja de hacer historia: rompe otro récord en la Copa del Mundo 2026

El doblete del portugués también lo convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de las Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página dorada en la historia de las Copas del Mundo. Con los dos goles que marcó ante Uzbekistán en el Mundial 2026, el capitán de Portugal se convirtió, con 41 años y 138 días, en el segundo futbolista de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, un registro que únicamente supera el camerunés Roger Milla.

El doblete no solo confirmó que CR7 mantiene intacto su olfato goleador, sino que también le permitió seguir ampliando un legado que parece no tener fecha de caducidad.

Más de dos décadas después de debutar con la selección portuguesa, continúa siendo el referente ofensivo de su equipo en el torneo más importante del planeta.

Además, las dos anotaciones le permitieron llegar a 10 goles en fases finales mundialistas, con lo que superó a Eusébio y se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de las Copas del Mundo.

¿Qué récord mantiene Roger Milla y qué otras marcas consiguió Cristiano Ronaldo?

Aunque Cristiano Ronaldo quedó muy cerca del registro absoluto, el récord continúa en poder del camerunés Roger Milla, quien anotó frente a Rusia en el Mundial de Estados Unidos 1994 cuando tenía 42 años y 39 días, una marca que permanece vigente desde hace más de tres décadas.

El delantero portugués, sin embargo, añadió otra hazaña a su impresionante trayectoria al convertirse en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Desde Alemania 2006 hasta el Mundial 2026, Ronaldo ha celebrado anotaciones en cada una de sus participaciones mundialistas.

Su disciplina física, preparación y capacidad para reinventarse le han permitido mantenerse en la élite a una edad en la que la mayoría de los jugadores ya se encuentra retirada, consolidándose como uno de los grandes símbolos del futbol mundial.

Cristiano Ronaldo también impuso un nuevo récord como titular en un Mundial

Antes incluso de marcar ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo ya había establecido otra marca histórica en la Copa del Mundo 2026. El atacante portugués se convirtió en el jugador de campo más veterano en iniciar un partido mundialista, al saltar como titular con 41 años y 132 días.

La presente edición representa además su sexta Copa del Mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia. Desde su debut en Alemania 2006, CR7 ha sido protagonista de cada generación de Portugal y continúa ampliando una carrera que sigue rompiendo récords en el máximo escenario del futbol internacional.

ICE