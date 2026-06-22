Panamá vs Croacia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Croacia y Panamá disputan un duelo inédito en la historia de los Mundiales en la segunda jornada.

La Copa del Mundo 2026 continúa su marcha con un enfrentamiento determinante en el Grupo L, donde Panamá y Croacia llegan obligados a reaccionar tras un debut complicado. Ambos equipos saben que un nuevo tropiezo podría comprometer seriamente su camino rumbo a los dieciseisavos de final.

El partido se disputará en Estados Unidos como parte de una jornada que empieza a perfilar a los favoritos del grupo. Tanto el conjunto europeo como el equipo de la CONCACAF buscarán recomponer el rumbo en un duelo que promete intensidad, presión alta y pocas concesiones defensivas.

Panamá vs. Croacia: ¿Qué se espera de este encuentro?

Se espera un partido muy disputado debido a la urgencia de ambas selecciones. Panamá necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo, mientras que Croacia llega con la obligación de demostrar su jerarquía tras un arranque por debajo de las expectativas.

Croacia intentará imponer su estilo habitual, basado en el control del mediocampo y la experiencia de sus figuras, con Luka Modric como eje de construcción y manejo de los tiempos. El conjunto europeo buscará dominar la posesión y generar superioridad en campo rival para evitar sobresaltos.

Por su parte, Panamá apostará por un juego colectivo, orden defensivo y transiciones rápidas. El equipo centroamericano sabe que deberá ser eficaz en las pocas oportunidades que genere, ya que enfrente tendrá a un rival con mayor recorrido en este tipo de competencias.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Panamá vs Croacia?

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Toronto

Fase: Grupo L

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundialista)

Posibles alineaciones Panamá vs Croacia

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Andrés Andrade, Jiovany Ramos, César Blackman; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Murillo; José Luis Rodríguez, Édgar Bárcenas y Cecilio Waterman.

Croacia: Dominik Livakovic; Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Josip Sutalo; Ivan Perisic, Petar Sucic, Luka Modric, Josip Stanisic; Mario Pasalic, Petar Musa y Martin Baturina.

¿Cuántas veces se han enfrentado Panamá y Croacia?

Este será un enfrentamiento inédito en la historia de la Copa del Mundo, ya que Panamá y Croacia nunca se han enfrentado previamente en un torneo oficial, lo que añade un componente especial al duelo del Grupo L.

Una victoria podría reactivar el camino mundialista de cualquiera de los dos, mientras que una derrota los dejaría al borde de la eliminación en el Mundial 2026.

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